Dunajske velikonočne tržnice vabijo; Ljubljanske ne, ker jih pač ni!

Ljubljana, 31. marec 2023 – Če boste te dni obiskali Dunaj, boste tam deležni več tradicionalnih velikonočnih prireditev, na kateri obiskovalcem avstrijske prestolnice, se razume tudi domačinom, tam ponujajo veliko izbiro umetniško okrašenih velikonočnih jajc, kulinarične dobrote in glasbene programe na znamenitih dunajskih velikonočnih tržnicah..

Velikonočni sejem pred dvorcem Schönbrunn velja za enega najbolj romantičnih velikonočnih sejmov. Pred baročno kuliso gradu 70 razstavljavcev poleg najrazličnejših kulinaričnih dobrot ponuja tudi okrasne velikonočne dekoracije in izdelke domače obrti iz Avstrije. Otroci se zabavajo v delavnici velikonočnih zajčkov, kjer oblikujejo zajčke iz marcipana in izdelujejo velikonočne aranžmaje, ter v otroškem muzeju v dvorcu Schönbrunn, medtem ko se odrasli zabavajo ob “Džezu na velikonočni tržnici”.

Na starem dunajskem velikonočnem trgu na Freyungu, čudovitem starem trgu v starem mestnem jedru, se vsako leto nabere največja jajčna gora v Evropi s približno 40.000 pobarvanimi velikonočnimi jajci. Na voljo so tudi številne velikonočne specialitete od velikonočnih pinc do pečenega velikonočnega jagenjčka, ročnih del, cvetličarstva, za najmlajše pa velikonočna rokodelska delavnica in lutkovna predstava. Glasbena zabava na stari dunajski velikonočni tržnici se začne vsak dan ob 16.30.

Velikonočna tržnica Am Hof je prav tako povezana z velikonočnimi običaji z umetniško okrašenimi jajci in cvetličnimi aranžmaji ter ponuja tudi lepe ročne izdelke in preprosto kuhinjo. Ne uživajte le v široki paleti razstavljavcev na tem velikonočnem sejmu, ampak uživajte tudi v pridihu središča Dunaja, ko je lepo vreme.

In kako je z velikonočnimi tržnicami v glavnem mestu Slovenije. O njih ne duha ne sluha. Logično, ker je Ljubljana pač mesto, kjer se tradicija praznikov, ki jih v Evropi spoštujejo, žal ne spoštuje. Tako je pač, če vodijo mesto ljudi, ki jim za tradicionalno kulturo malo mar.

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. /LN/Vir: Wiena_info/