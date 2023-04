Država poslovala s primanjkljajem

Ljubljana, 1. april 2023 – Sektor država je v lanskem zadnjem četrtletju ustvaril 1.269 milijonov EUR primanjkljaja, kar je predstavljalo 8,3 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je znašal 41.244 milijonov EUR ali 69,9 % BDP.

Izdatki države višji od prihodkov

Država je v zadnjem četrtletju 2022 ustvarila primanjkljaj v vrednosti 1.269 milijonov EUR (8,3 % BDP). Višji primanjkljaj je nazadnje ustvarila v 2. četrtletju 2020. Rast skupnih izdatkov države je bila za 9,7 odstotne točke višja od rasti skupnih prihodkov.

Rast prihodkov od socialnih prispevkov

Že osmo četrtletje zapored je bilo v sektorju država zaznati rast skupnih prihodkov. Ti so znašali 6.596 milijonov EUR. Od prihodkov v istem četrtletju 2021 so bili višji za 329 milijonov EUR ali za 5,3 %.

Skupne prihodke so najbolj povečali prihodki od socialnih prispevkov, ti so se v primerjavi s zadnjim četrtletjem 2021 dvignili za 214 milijonov EUR ali za 9,4 %. Davčni prihodki so bili višji za 40 milijonov ali za 1,3 %. Med temi so najbolj zrasli prihodki od tekočih davkov na dohodke in premoženje, in sicer za 75 milijonov EUR ali za 6,9 %. Davki na proizvodnjo in uvoz so bili nižji za 35 milijonov EUR ali za 1,8 %, kar je prvi upad po 4. četrtletju 2020.

Skupne izdatke dvignili predvsem kapitalski transferji

Skupni izdatki države so znašali 7.864 milijonov EUR. V primerjavi z izdatki v istem četrtletju 2021 so se zvišali za 1.025 milijonov EUR ali za 15,0 %.

V 4. četrtletju 2022 so se najbolj povečali izdatki za kapitalske transferje, in sicer za 665 milijonov EUR ali za 658,2 %. Razlog za povišanje je v ukrepih države za blaženje posledic energetske krize, med katerimi so tudi transferji kapitala v energetska podjetja.

Izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva so bili višji za 200 milijonov EUR ali za 28,4 %, izdatki za socialna nadomestila v denarju in naravi pa za 208 milijonov EUR ali za 8,3 %. Sredstva za zaposlene so se zvišala za 97 milijonov EUR ali za 6,2 %. Najbolj so upadli izdatki za druge tekoče transferje, in sicer za 327 milijonov EUR ali za 47,2 %.

Upadanje izdatkov za obresti se je ustavilo. Prvič po 3. četrtletju 2015 so bili izdatki za obresti višji, in sicer za 12 milijonov EUR ali za 7,6 %.

Konsolidirani bruto dolg države nižji

Konsolidirani bruto dolg države je konec 4. četrtletja 2022 znašal 41.244 milijonov EUR ali 69,9 % BDP. V primerjavi s stanjem na koncu 3. četrtletja 2022 je bil nižji za 510 milijonov EUR. Znižal se je predvsem dolg iz naslova kratkoročnih in dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Dolg države na centralni ravni je znašal 40.428 milijonov EUR ali 68,5 % BDP, na lokalni ravni pa 1.021 milijonov EUR ali 1,7 % BDP.

Skladi socialne varnosti so bili na koncu zadnjega lanskega četrtletja brez dolga./Vir: SURS/

Stopnje rasti1) prihodkov in izdatkov sektorja država, Slovenija

Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za sektor država, Slovenija

2021 2022 Č4 Č1 Č2 Č3 Č4 mio. EUR S.13 Država Skupaj prihodki 6.267 5.810 6.380 6.386 6.596 Skupaj izdatki 6.839 6.199 6.916 6.511 7.864 od tega: izdatki za obresti 160 155 152 158 172 Neto posojanje (+), neto izposojanje (-) -573 -389 -535 -126 -1.269 Bruto konsolidirani dolg1) 38.879 40.245 41.054 41.754 41.244 S.1311 Centralna država 38.129 39.499 40.311 41.015 40.428 S.1313 Lokalna država 950 941 938 936 1.021 S.1314 Skladi socialne varnosti 0 0 0 0 0 Konsolidacija med podsektorji (-) -201 -196 -195 -196 -205

1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za sektor država, Slovenija

2021 2022 Č4 Č1 Č2 Č3 Č4 % BDP S.13 Država Skupaj prihodki 44,7 43,6 42,5 41,7 43,0 Skupaj izdatki 48,8 46,6 46,1 42,5 51,2 od tega: izdatki za obresti 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1) -4,1 -2,9 -3,6 -0,8 -8,3 Bruto konsolidirani dolg1) 74,5 74,6 73,5 72,4 69,9 S.1311 Centralna država 73,0 73,3 72,2 71,1 68,5 S.1313 Lokalna država 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 S.1314 Skladi socialne varnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsolidacija med podsektorji (-) -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3

1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.