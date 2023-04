Slovenija v središču pozornosti na tekmi Dallas Mavericksov proti Chicago Bullsov

Dallas/Ljubljana, 1. april 2023 – V petek, 7. aprila, bo Slovenija v središču pozornosti postavljena na domači tekmi Dallas Mavericks proti Chicago Bulls na drugi letni prireditvi I Feel Slovenia Night v American Airlines Centru, sporoča Slovenska turistična organizacija. Vse oči ob tem dogodku bodo takrat uprte v izjemnega slovenskega NBA igralca Luko Dončića, ki je tudi ambasador slovenskega turizma.

Torej, čez manj kot dva tedna bo 4. aprila potekal poslovni dogodek Texas Feels Slovenia . 6 in 7 v Dallasu. Serija dogodkov, ki jih organizira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport , skupaj s SPIRIT Slovenija , Slovensko turistično organizacijo (STO) in drugimi partnerji bo promovirala gospodarske, investicijske in turistične priložnosti na ameriškem trgu . Vrhunec dogajanja bo 7. aprila zvečer z I feel Slovenia Night . Dogodek, ki ga organizira STO skupaj z Uradom vlade za komuniciranje (UKOM) in Turizmom Ljubljana , bo promoviral Slovenijo na in ob igrišču, med polčasom ter na promocijsko-razstavnem prostoru.



Slovenska turistična organizacija je z Luko Dončićem sodelovala zaradi njegovih izjemnih športnih uspehov, navdušenja navijačev, pozornosti ameriških in svetovnih medijev ter njegove pristne ljubezni do Slovenije. Poleg tega bo dveletno partnerstvo z Dallas Mavericks izpostavilo Slovenijo in blagovno znamko I feel Slovenia v oglaševalskih aktivnostih na tekmah Dallas Mavericks v prihajajočih sezonah.



Za promocijo I Feel Slovenia Night je STO lansirala posebno pristajalno stran ter podcast Feel Slovenia s Timom MacMahonom , ki je eden najbolj znanih svetovnih košarkarskih novinarjev. Lani septembra je obiskal Slovenijo in se počutil prevzeto nad lepotami dežele./LN//Vir: STO/