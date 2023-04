Allianz in Janja Garnbret bosta skupaj osvajala nove vrhove

Ljubljana, 4. april 2023 – Družba Allianz je konec marca podpisala večletno sponzorsko sodelovanje z Janjo Garnbret. Allianz si kot globalni partner Olimpijskega in Paralimpijskega Gibanja prizadeva k opolnomočenju športnikov in njihovih družin, zato so ponosni, da lahko pri doseganju novih uspehov podprejo najboljšo športno plezalko na svetu.

S podpisom večletnega sponzorskega sodelovanja bo družba Allianz pri doseganju novih uspehov podpirala najboljšo športno plezalko na svetu Janjo Garnbret. Direktor Allianz Slovenija, podružnice, Mladen Rašeta je v izjavi ob podpisu pogodbe dejal:

»Družba Allianz je ponosna, da je globalni partner za zavarovanje v Olimpijskem in Paralimpijskem Gibanju. Kot pokrovitelj športnega ekosistema in zaradi skupnih temeljnih vrednot, kot so odličnost, prijateljstvo, vključenost in spoštovanje, družba Allianz in naših 159.000 zaposlenih z veseljem zagotavlja storitve in skrbi za športnike, njihove ambicije in družine. Janja Garnbret pooseblja vrednote olimpizma, zato smo navdušeni, da bomo delovali skupaj. Z Janjino pozitivnostjo in zmagovalnim razmišljanjem nobena ovira ni dovolj visoka, da je ne bi mogli premagati.«

Zlata olimpijka Janja Garnbret je ob sklenitvi sponzorstva dejala: »Allianz se je pokazal kot partner z ambicioznimi načrti, zato me veseli, da smo sklenili dolgoročno sodelovanje. Verjamem, da lahko pripomoremo k doseganju tako športnih kot tudi poslovnih ciljev.«

V Skupini Allianz se kot svetovni olimpijski in paralimpijski partner zavedajo, da so središče Olimpijskega in Paralimpijskega Gibanja športniki, ki s svojo predanostjo navdihujejo ljudi, da tudi sami sprejmejo vse, kar življenje ponuja. Družba Allianz si s svojimi aktivnostmi zato prizadeva k opolnomočenju športnikov tako med kot tudi po koncu njihove športne kariere.

Allianz Slovenija ponuja zavarovanja in storitve tako za fizične osebe, kakor tudi za mala in srednja ter velika podjetja, in sicer prek zunanjih pogodbenih partnerjev po vsej Sloveniji./LN/