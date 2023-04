Tudi stranka DeSUS nasprotuje dvigu premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Celje/Ljubljana, 6. april 2023 – Potem, ko je zavarovalnica Generali napovedala podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja: premija se bo zvišala za kar 10,39 evra. Od maja bo tako pri njih treba za dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačati 44,89 evra, to naj bi storile tudi druge zavarovalnice, a tega javno še niso objavile, se je oglasila stranka DeSUS, ki v svojem javnem sporočilu izraža in se zgraža nad odločitvijo zavarovalnice Generali, seveda pa ob nameri, a še javno neizraženi odločitvi ostalih zavarovalnic, da tudi one razmišljajo o podražitvi.

Kot sporoča neparlamentarna stranka DeSUS ta nasprotuje taki politiki, ki bo še dodatno finančno obremenila upokojence. Ob tem v sporočilu za javnost še dodajo: »Zgodovina pove, zakaj je bilo odločeno, da se uvede dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker s prispevki ni bilo mogoče več zadovoljiti zdravstvenih storitev tudi zato, ker se je znižala prispevna stopnja delodajalcem. Povišanje prispevne stopnje bi delodajalci še dodatno finančno obremenjevalo, zato je bilo odločeno, da vsakdo prispeva še nekaj denarja za zdravstveno storitev in da se ohrani standard zdravstvenih storitev. Čez leta pa se je ta strošek povečeval. Zavarovalnice na račun teh premij bogatijo, kujejo dobičke in to vse na račun bolnih uporabnikov zdravstvenih storitev. Če bi res prišlo do sprememb zdravstvenega zavarovanja, bi morali predhodno udejanjiti zakon o dolgotrajni oskrbi. V DeSUS smo zaskrbljeni nad takimi odločitvami. Tej dvoličnosti je treba narediti konec. Naj ostane, tako kot velja danes, ali pa naj se začne postopek za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, razlika pa naj se krije s proračuna«.

No, k temu sporočilu, ki ni edino, kaže, da je skrajni čas, da se dopolnilno zavarovanje ukine in se ga prenese v obvezni del. Zavarovalnice pa naj ponujajo produkte s katerimi bodo polnili svoje blagajne a ne na osnovi »komercialista« – države.

Velja se tudi vprašati, kje sta zdaj stranki Levica in SD, ki sta pred volitvami obljubljali, če prideta na oblast, da se bo dopolnilno zavarovanje preneslo na zdravstveno zavarovalnico in ne zavarovalnice, ki na ta način kujejo dobičke na račun puhloglave odločitve – vlade (tudi prejšnjih). Dejstvo je, da je treba dopolnilno zavarovanje takoj prevzeti od lakomnih zavarovalnic, ki s takšnim zbiranjem kujejo dobičke. Namreč takšnega pristopa (preverjeno) nima nobena od naših sosed./LN/