Vsak peti prvič registrirani novi osebni avtomobil v Sloveniji hibrid

Ljubljana, 7. april 2023 – V Sloveniji je bilo konec prejšnjega leta okoli 1,2 milijona registriranih osebnih avtomobilov. Število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov je v primerjavi z letom prej upadlo za 15 %. Stopnja obnove voznega parka je bila najnižja doslej, povprečna starost osebnih avtomobilov pa najvišja.

Registriranih več cestnih vozil

V Sloveniji je bilo konec leta 2022 skoraj 1,7 milijona registriranih cestnih vozil; to je bilo za 2 % več kot v 2021. Izmed teh je bilo motornih vozil okoli 1,6 milijona, kar je bilo prav tako za 2 % več, priklopnih vozil pa skoraj 57.000 ali za 4 % več. Med registriranimi cestnimi motornimi vozili je bilo približno 1,2 milijona oz. 74 % osebnih avtomobilov ali za 2 % več kot leto prej.

Prvič registriranih cestnih vozil še vedno precej manj kot pred koronskim obdobjem

Ljubljana, 6. april 2023 – Lani je bilo v register vozil v Sloveniji prvič vpisanih skoraj 116.000 cestnih vozil. To je bilo za 8 % manj kot v 2021 in za 21 % manj kot v predkoronskem letu 2019. Prvič registriranih je bilo okoli 78.000 osebnih avtomobilov ali za 11 % manj kot v 2021 in za 27 % manj kot v 2019.

Upad pri prvič registriranih rabljenih osebnih avtomobilih manjši kot pri novih

Od vseh cestnih vozil, prvič registriranih leta 2022 v Sloveniji, je bilo več kot 73.000 ali 63 % novih, tj. takih, ki pred tem niso bila registrirana v tujini. Prvič registriranih novih cestnih vozil je bilo sicer za 10 % manj kot leto prej in za 28 % manj kot v 2019. Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov je bilo za 15 % manjše kot v 2021 in za 37 % manjše kot v 2019. Upad je bil manj izrazit pri prvič registriranih rabljenih osebnih avtomobilih; teh je bilo za 7 % manj kot v 2021 in za 5 % manj kot v 2019.

Stopnja obnove voznega parka najnižja doslej

Delež prvič registriranih novih osebnih avtomobilov med vsemi registriranimi osebnimi avtomobili je znašal 3,8 %. To je bilo za 0,7 odsotne točke manj kot leto prej in za 2,5 odstotne točke manj kot v 2019. Stopnja obnavljanja (voznega parka) osebnih avtomobilov je bila tako najnižja, odkar spremljamo podatke o prvih registracijah novih vozil, tj. od leta 1998.

Stopnja motorizacije drugo leto zapored višja

Lani je bilo v Sloveniji 572 registriranih osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Stopnja motorizacije je bila kot že več let doslej najvišja v goriški statistični regiji (635), najnižja pa v zasavski (544). Stopnja motorizacije se je dvignila za 8 osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev oz. za 1,5 %. Najbolj se je zvišala v podravski statistični regiji.

Povprečna starost osebnih avtomobilov v vseh statističnih regijah nad 10 let

Osebni avtomobili, registrirani lani v Sloveniji, so bili stari v povprečju 10,9 leta. Povprečno so bili najmanj stari v osrednjeslovenski statistični regiji, a so presegli mejo 10 let (10,2). Najstarejši vozni park imajo še vedno v goriški statistični regiji (12,6 leta).

Med prvič registriranimi novimi osebnimi avtomobili petina hibridov

Polovica lani registriranih osebnih avtomobilov je vozila na dizelsko, 46 % pa na bencinsko gorivo. Število obojih se je v primerjavi z letom prej povečalo za 1 %. Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je povečalo za 54 %, na skoraj 24.800, kar je bilo 2 % vseh registriranih osebnih avtomobilov. Število električnih osebnih avtomobilov se je povečalo za 47 %, na skoraj 8.000, kar je predstavljalo 0,7 % vseh registriranih osebnih avtomobilov.

Pri prvič registriranih novih osebnih avtomobilih so razmerja po vrsti pogona in goriva drugačna kot pri registriranih osebnih avtomobilih. Med vsemi novimi osebnimi avtomobili, ki so bili v 2022 prvič registrirani v Sloveniji, je bilo 20 % hibridnih, 5 % pa električnih osebnih avtomobilov. Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je v enem letu povečalo za desetino, tistih na električni pogon pa za skoraj tretjino (32 %)./LN/Vir: SURS/

Registrirana cestna vozila in prve registracije (novih) cestnih vozil, Slovenija