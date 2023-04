Bruto dividenda za delnico Luka Koper 2,5 evra bruto; Količine na vseh blagovnih skupinah višje; A tudi konkurenti ne spijo

Koper, 16. april 2023 – Delničarjem Luke Koper se letos – za lani – obeta izplačilo 2,50 evra bruto dividende na delnico. Kot so iz družbe danes sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze, bodo takšno dividendo predlagali skupščini delničarjev, ki bo predvidoma junija. To pomeni višjo dividendo kot lani, ko je na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) znašala 1,14 evra.

Kot pa je zapisno na spletni starani Luke Koper je ta v skupni ladijski pretovor dosegel 23,2 milijona ton blaga in presegel načrtovane količine leta 2022 za 2 %, pretovor leta 2021 pa za 12 %. Pretovor je bil glede na načrtovane količine večji na vseh blagovnih skupinah z izjemo generalnih tovorov in kontejnerjev, v primerjavi z letom 2021 pa je bila rast pretovora zabeležena na vseh blagovnih skupinah. V letu 2021 je bilo 42 odstotkov pretovora prepeljanega po cesti in 58 odstotkov po železnici, v letu 2022 se je pretovor po cesti povečal na 46 odstotkov, pretovor po železnici pa zmanjšal na 54 odstotkov.

Na Terminalu za avtomobile in RORO so odlično poslovali vse do konca koledarskega leta in ga sklenili z 801.036 pretovorjenimi vozili, kar je za 22 % več, kot so jih pretovorili leto prej. Nov letni rekord so z 1.017.788 pretovorjenimi kontejnerskimi enotami (TEU) dosegli tudi na kontejnerskem terminalu, hkrati pa kot prvo pristanišče v Jadranu presegli zgodovinsko mejo milijona pretovorjenih TEU v enem samem letu. Ta dosežek je še toliko večji ob zavedanju, da smo se zaradi povečanih količin blaga, nerednih prihodov ladij in spreminjajočih se dobavnih verig skozi vse leto soočali z velikim pritiskom na skladiščne površine. Zaradi tega je pretovor kontejnerjev v primerjavi z letom 2021 zabeležil zmernejšo 2 odstotno rast. Večje količine blaga smo pretovorili še na terminalih za generalne, sipke in tekoče tovore.

Naložbeni ciklus v višini 50,8 milijona evrov

V lanskem letu 2022 so se, kot objavljajo v svojem javnem sporočilu, aktivno posvečali naložbam, prednostno pa izvajali tiste, ki predstavljajo nov razvojni cikel naših strateških blagovnih skupin – kontejnerjev in avtomobilov.

Junija 2022 so sklenili še zadnji odsek ene najobsežnejših naložb zadnjih let, v okviru katere so podaljšali južno del obale kontejnerskega terminala in uredili novo privezno mesto. V zaledju priveza so uredili dodatnih 24.830 m2 površin za skladiščenje kontejnerjev in nabavili dve obalni dvigali tipa super post-panamax in tri mostna električna dvigala za skladiščenje (eRTG). Ob tem so začeli aktivnosti za podaljšanje severnega dela prvega pomola za 340 metrov, v okviru katerega bomo pridobili dodatnih 118.000 m2 skladiščnih površin in nova kontejnerska dvigala.

Na območju drugega pomola so zgradili in namenu predali novo večnamensko skladišče in se lotili pripravljalnih del za ureditev in gradnjo novega zunanjega kamionskega terminala ob serminskem vhodu. S kapaciteto 203 parkirnih mest se bo razprostiral na 5,2 hektarjih površine. V polnem teku je tudi gradnja skladiščnih površin za avtomobile na t. i. kaseti 5A, ki imajo kapaciteto 3.500 vozil.

Kot zaključujejo svoje sporočilo o poslovanju za preteklo leto so v letu 2022 sprejeli kar nekaj pomembnih investicijskih odločitev, na podlagi katerih bodo do leta 2030 izpeljali za kar 430 milijonov evrov naložb.

Ob tem njihovem poslovnem poročilu za leto 2022 velja dodati, da ne spita tudi njihova največja konkurenta, in sicer italijansko pristanišče Trst, ki se vse bolj povezuje z Avstrijo – oz. njihovim transportnim voliščem v Beljaku, da ne govorimo o hrvaškem pristanišču Reka. Vanj naj bi danska logistična skupina Maersk in hrvaška logistična družba Enna Logic – preko skupne projektne družbe Rjeka Gateway – do leta 2026 vložili kar 480 milijonov evrov (509 milijonov dolarjev)./LN/Vir: LK/