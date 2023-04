OZS: Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sme povečati stroškov dela

Ljubljana, 18. april 2023 – Na današnji seji Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so članice in člani razpravljali o napovedanih spremembah na področju zdravstva. Soglasni so bili, da pri preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne pristajajo na nikakršne dodatne obremenitve stroškov dela. Prav tako pa pričakujejo večjo zastopanost v skupščini ZZZS, saj delodajalci v zdravstveno blagajno prispevajo 1,5 milijarde evrov.

»Prejšnji teden so poslanci stranke Gibanje Svoboda napovedali preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V OZS ne pristajamo na to, da bi breme dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prenesli na delodajalce ali da bi se s tem povečali stroški dela. Lestvica pa se ne sme določiti progresivno,« je uvodoma dejal predsednik OZS Blaž Cvar.

»Zadeva ni tako enostavna. Delavec bo dejansko dobil nižjo neto plačo, ker se bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje prelilo v obvezno in ga bo obračunal delodajalec pri plači delavcev. Psihološki učinek, ko bo delavec dobil 25 evrov nižjo plačo, bo zagotovo negativen. Druga negativna stvar pa je, da bomo delodajalci plačevali tudi bančne stroške, ki bodo s tem nastali. Smo proti vsakršnim obremenitvam plač,« je bil kritičen Bogdan Oblak, predsednik OOZ Logatec.

Z njim se je strinjal tudi Jernej Dolinar, predsednik OOZ Ljubljana-Vič, ki ga obenem skrbi tudi to, ali bodo vsi delavci pristali na to, da bo delodajalec v imenu delavca plačeval dopolnilno zdravstveno zavarovanje. »Po tem predlogu dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne bo več prostovoljno, ampak obvezno zavarovanje. In s to spremembo se mora delavec strinjati,« je še menil Dolinar.

Člani UO OZS so po razpravi sprejeli sklep, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne sme preoblikovati na način, da bi prišlo do dodatnih obremenitev stroškov dela.

Na seji so člani razpravljali tudi o predlogu zakona o zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. »Pripravlja se reforma zdravstvene blagajne, ki je težka več kot 4 milijarde evrov. V OZS imamo pripombe na novo sestavo uprave ZZZS. Delodajalci bi morali biti zastopani v večjem obsegu. V skupščini ZZZS bi morali delodajalci prispevati tretjino glasov,« je izpostavil Cvar. »Na mizi je več zakonov, cilj pa je modernizirati in centralizirati zdravstvo, čemur v OZS ne nasprotujemo. Glede na to, da smo tretjinski plačniki v zdravstveno blagajno, pa bi morali tak delež glasov imeti tudi v organih odločanja zavoda,« je dodal Lamperger.

UO OZS je sprejel sklep, da v skupščini ZZZS delodajalci ohranijo razmerje glasov, kot je bilo do sedaj, saj delodajalci prispevajo v zdravstveno blagajno 1,5 milijarde evrov.

Članice in člani UO OZS so se ob robu seje seznanili tudi z zahtevami slovenske obrti in podjetništva 2023, ki jih bo OZS predstavila vladi, predsedniku vlade Golobu in resornim ministrom, in sicer na Forumu obrti in podjetništva, 10. maja v Ljubljani./LN/OZS/