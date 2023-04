HOFERjevi kupci so marca zbrali 14 ton izdelkov za Slovensko karitas

Lukovica, 20. april 2023 – Slovenska karitas je aprila razdelila 14 ton izdelkov posameznikom in družinam v stiski, ki so jih kupci v vseh trgovinah HOFER po Sloveniji zbrali v drugi polovici marca. To je bila 16. dobrodelna akcija HOFERja in Slovenske karitas, v katerih so skupaj zbrali že 268 ton izdelkov. Od leta 2019 do danes je trgovec k donaciji kupcev dodal še izdelke v vrednosti 35.600 evrov.

Pri HOFERju humanitarne akcije podpirajo čez celo leto. Tako so zadnja dva vikenda v marcu organizirali tradicionalno zbiralno akcijo za pomoči potrebne v sodelovanju s Slovensko karitas in s pomočjo kupcev zbrali 14 ton izdelkov, v devetih letih skupno že 268 ton izdelkov. Od leta 2019 HOFER donaciji kupcev v imenu vsake njihove trgovine v Sloveniji dodatno pristavi voziček izdelkov v vrednosti 50 evrov. Ker je HOFERjevih trgovin že 91, so v tej akciji Karitasu namenili izdelke v vrednosti 4.550 evrov, v petih letih pa skupno 35.600 evrov.

Sodelovanje ni le v obliki zbiralnih akcij v trgovinah

HOFER s Slovensko karitas sodeluje ves čas, saj ji poleg redne organizacije zbiralnih akcij v marcu in decembru vsak teden ob zaprtju v 50 trgovinah donira tudi večjo količino presežne hrane, ki je primerna za donacijo. V letu 2022 je Slovenska karitas iz trgovin HOFER prevzela več kot 150 ton donirane hrane, ki je namenjena več kot 3.500 socialno ogroženim in ranljivim posameznikom. Karitas prav tako vsak petek prevzame presežno hrano v logističnem centru na sedežu podjetja v Lukovici.

Zbrani izdelki izražajo sočutje darovalcev

»Ljudje v stiski, ki prihajajo na Karitas, so veseli vsake pomoči, predvsem hrane. Še posebej se razveselijo kakovostnih izdelkov, ki jih prostovoljci Karitasa zberejo v trgovinah HOFER. V darovani hrani za družine in otroke se izraža veliko sočutje darovalcev. Na Slovenski karitas smo še posebej hvaležni tudi za dodatne vozičke hrane in higienskih pripomočkov iz trgovin, ki jih ob tej akciji podarja podjetje HOFER,« je dejal Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas.