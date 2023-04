Posegi vlade bodo tanjšali denarnice prebivalstva

Ljubljana, 30. aprila 2023 – Vlada kljub propadlemu poskusu davčne reforme išče nove davčne prilive. Od 1. maja bodo zaradi dviga trošarin dražji tobačni izdelki. Spremembe lahko v prihodnje pričakujemo tudi pri nekaterih položnicah.

Zaradi višje trošarine se bodo podražili tobačni izdelki: zavojček cigaret za 20 centov, zavojček rezanega tobaka za 40 centov. Majska podražitev je druga letos. Pred tem so se trošarine zvišale že januarja in posledično podražili tobačni izdelki. Tretja podražitev je napovedana novembra. Lani je vlada pobrala 470 milijonov trošarin od tobačnih izdelkov, letos pričakuje 20 milijonov več oziroma 490 milijonov.

To pa ne bo edina sprememba. Konec maja se zaključi ukrep za blažitev draginje za ogrevanje na elektriko, plin in drva. Ti energenti so bili začasno obdavčeni z nižjo stopnjo DDV-ja (9,5 odstotka). Z junijem pa bodo znova z višjo, torej 22-odstotno. Vlada začasnega ukrepa namreč ne namerava podaljšati. Položnice za omenjene energente bodo z junijem višje za okoli 10 odstotkov.

Pri naftnih derivatih vlada zadnje čase zvišuje trošarine tako, da ne vpliva na višje maloprodajne cene, saj želi postopno normalizirati tudi prilive v proračun. S to usmeritvijo namerava nadaljevati, ker želi prav tako postopno vrniti tudi okoljske dajatve na fosilna goriva. Lani so prilivi od trošarin na naftne derivate in elektriko znašali 850 milijonov, letos pa vlada pričakuje 150 milijonov več oziroma slabo milijardo.