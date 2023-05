Praznik dela znamenju poklona delavstvu, a ne njihovim denarnicam

Slovenija, 1. maj 2023 – Če ste, danes, 1. maja, prebirali sporočila medijev in poglede politikov in sindikalistov, ki so jih ti izražali ob delavskem prazniku, ste lahko prebrali veliko poklonov na račun delavstva, ki si zaslužijo sposobno pozornost. Res hvale vredno. Edina težava je ta, da so ti isti politiki pozabili omeniti neustrezno vrednotenje njihovega dela, ki ji z njihovimi pristopi prej tanjšajo, kot polnijo delavske denarnice. Študentje lahko počakajo, upokojenci pa to tako in tako odpisana generacija, ki si ne zasluži pozornosti vladajoče elite.

No in tako so svojemu delavskemu razreda »naložili« organizatorji oblasti:

Predsednica država Nataša Pirc Musar: Delavke in delavci ter njihovo delo so vrednote, ki jih moramo čuvati vse dni v letu je v poslanici ob 1. maju zapisala predsednica države. Ob tem je opozorila, da moramo več pozornosti posvetiti delavkam in delavcem ter razmeram na delovnem mestu, kjer je izpostavila urejeno in neizkoriščevalsko delovno razmerje, spoštljive odnose, varno delovno okolje in pozitivno vzdušje. Praznik dela moramo po njenih besedah praznovati z zavedanjem in odgovornostjo, da moramo naposled urediti področje dela tako, da bo ljudem omogočalo dostojno, človeka vredno življenje – tako v času delovne aktivnosti kot tudi po upokojitvi.

Pozdravila je napovedane spremembe, ki jih skupaj z vlado načrtuje ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Lepo ni kaj! – Mama kupila traktora ŠČ!.

Predsednik vlade dr. Robert Golob ob 1. maju – Blaginja je sad prizadevanj vseh nas, zato je prav, da se izboljšuje položaj vsakega posameznika. Blaginja, ki nam jo prinaša gospodarska rast, je sad prizadevanj vseh nas. Zato je prav, da se izboljšuje položaj vsakega posameznika, ki tako ali drugače sodeluje v verigi delovnih procesov, je v poslanici ob 1. maju zapisal premier Robert Golob. Lepo ni kaj! – Mama kupila traktora ŠČ!.

Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Boj za delavske pravice in pravičnejšo družbo pa ni stvar preteklosti, temveč sedanjosti in prihodnosti, je povedal Mesec. “Prvi maj je praznik vseh, ki živijo od svojega dela in ki jim je bilo skozi zgodovino, čeprav so vedno predstavljali večino, pogosto onemogočeno odločati o tem, v kakšni družbi želijo živeti. Boji organiziranega dela in levih političnih sil za osemurni delavnik in druge pravice iz dela niso zgolj stvar preteklosti in spomina,” je zapisal v poslanici ob 1. maju. Lepo ni kaj! – Mama kupila traktora ŠČ!.

Župan Ljubljane Zoran Janković je na ljubljanskem Rožniku, zanimivo spet je nagovarja delavce, kot slavnostni govornik, poudaril je, da je človeški kapital najpomembnejši in da moramo za prvi maj slaviti delavske pravice, je poročala TV Slovenija.

Položaj v Sloveniji je ocenil kot dober z vidika, da imamo nizko brezposelnost, poudaril je tudi pomanjkanje kadra v zdravstvu in gostinstvu. Izrazil je podporo predsedniku vlade Robertu Golobu.

“V tem času smo preživeli energetsko krizo in tu je treba predsedniku vlade reči hvala, kajti on je bil glede te problematike tvorec rešitve tudi na evropskem nebu. Številni predsedniki vlad so reševali energetsko krizo po njegovem konceptu,” je izjavil Janković. Lepo ni kaj! – Mama kupila traktora ŠČ!.

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je na Rožniku spomnila, da prvi maj praznujemo v spomin na delavce iz Chicaga, ki so leta 1886 umrli v boju za osemurni delovni čas. Od takrat se je marsikaj spremenilo, vendar po njenih besedah tako v Sloveniji kot v svetu “nezavedno drsimo 150 let nazaj”. Omenila je nove oblike dela, kot sta platformno ali prekarno delo, kjer delovni čas ni določen. Pravice, vezane na delovni čas, plačilo, zavarovanja, varno in zdravo delo je treba po njenem prepričanju ne samo ohranjati, ampak zagotoviti vsem. Lepo ni kaj! – Mama kupila traktora ŠČ!.

In delavci, ki so vse to slišali, so pogledovali v svoje denarnice in si mislili svoje, ko so za 10 čevapčičev odštevali 10 evrov, če so si želeli privoščiti še nizozemsko pivo (nekoč slovensko) pa so mora dodati še 4 evre. Lepo ni kaj! Mama kupila traktora ŠČ!. (Kod to LET 3 – Da ne bo pomete gre za hrvaško skupino!)