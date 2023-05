Eurostat: Slovenija v medletni primerjavi obsega trgovine na drobno zaznala enega večjih padcev med državami EU-ja

Ljubljan, 6. maj 2023 – Obseg trgovine na drobno v evrskem območju se je marca na mesečni ravni zmanjšal za 1,2 odstotka, v EU-ju pa za 1,1 odstotka ugotavlja Eurostat. Slovenija je v medletni primerjavi zaznala enega večjih padcev med državami EU-ja, saj je znašal 12,8 odstotka.

Obseg trgovine na drobno je na medletni ravni upadel za 3,8 oziroma 4,1 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat.

V mesečni primerjavi je v območju z evrom obseg prodaje na drobno pri hrani, pijači in tobaku upadel za 1,4 odstotka, pri neživilskih proizvodih pa za 1,1 odstotka. Prodaja pogonskih goriv se je medtem povečala za 1,6 odstotka.

V EU-ju se je prodaja hrane, pijače in tobaka zmanjšala za 1,2 odstotka, neživilskih proizvodov pa za 1,1 odstotka. Prodaja pogonskih goriv se je povečala za en odstotek.

Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so imele največje mesečne padce Latvija (–2,7 odstotka), Nemčija in Poljska (obe –2,4 odstotka) ter Luksemburg (–1,9 odstotka). Največje mesečne rasti so imele Romunija (+2,9 odstotka), Portugalska (+2,3 odstotka) in Irska (plus en odstotek). V Sloveniji je bila medtem zaznana 0,3-odstotna mesečna rast.

Medletno je prodaja hrane, pijače in tobaka v območju z evrom upadla za 6,8 odstotka, prodaja neživilskih proizvodov pa za 2,2 odstotka. Prodaja pogonskih goriv je bila za 3,5 odstotka večja kot marca lani.

V EU-ju se je prodaja hrane, pijače in tobaka v medletni primerjavi zmanjšala za 6,6 odstotka, neživilskih proizvodov za 3,2 odstotka, prodaja pogonskih goriv pa se je povečala za 2,8 odstotka.

V medletni primerjavi so največje padce zaznali v Estoniji (-13,5 odstotka), Madžarski (-13,2 odstotka) in Sloveniji (-12,8 odstotka). Največjo rast so evropski statistiki ugotovili v Španiji (+10,8 odstotka), Romuniji (+7,2 odstotka) in na Cipru (+5,6 odstotka).