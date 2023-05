Danes v Ljubljani festival za družine za spoznavanje Plečnika

Ljubljana, 13. maj 2023 – V skupni želji, da bi Plečnikovo Ljubljano približali družinam, skrbniki in ljubitelji njegove dediščine bodo danes, 13. maja, potekal prvi celodnevni brezplačni družinski festival Plečnikov dan! Mestni muzej Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Narodna in univerzitetna knjižnica (Nuk) ter Plečnikova hiša so pripravili prvi družinski festival, na katerem bo mogoče spoznavati arhitekturo Jožeta Plečnika. Celodnevni program dogodkov bo potekal med 11. in 18. uro na različnih lokacijah po mestu.

Torej, preživite dan ob srečevanju z veličastnimi, odprtimi in igrivimi deli našega velikega mojstra. Obiščite razigrane arhitekturne točke, spoznajte Plečnika kot arhitekta, učitelja, urbanista, oblikovalca in navdihovalca, ustvarjajte, gradite, poslušajte, raziskujte, skicirajte, muzicirajte, uživajte ter nabirajte žige in sodelujte v nagradni igri!







Tromostovje je kompleks treh mostov v Ljubljani, ki prečkajo reko Ljubljanico na ključni točki mesta ob zavoju reke pod grajskim gričem. Arhitekt Jože Plečnik







In še program, ki ga boste deležni, če boste danes, 13. maja, med 11. in 18. uro, tudi vi želeli spoznati velikega Plečnika./LN/