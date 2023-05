Ircu Benu Healyju 8. etapa; Roglič Evenepoelu “odrezal” 14 sekund

Italija, 13. maja 2023 – Veliki zmagovalec 8. etape Dirke po Italiji od Ternija do Fossombroneja (207 km) je Irec Ben Healy (EF Education EasyPost). Irec je pobegnil z ubežno skupino in se na koncu veselil pete zmage v karieri in tretje letos. To sezono je že večkrat opozoril nase. Na dirki Amstel Gold Race je prejšnji mesec zaostal le za Tadejem Pogačarjem.

No, bolj pomemben je bil današnji boj med favoriti za skupno zmago, saj je slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) prvič strl Belgijca Remca Evenepoela, pridobil 14 sekund prednosti. Roglič je napadel na zadnjem vzponu slabih 10 kilometrov pred ciljem in razbil skupino s kapetani.

Nosilec rožnate majice Andreas Leknessund (Team DSM) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) sta najprej s težavo uspela držati stik s Primožem, nato pa ju je “živčni”, kot pravi Evenepoel Rogliču, “pomiril” in pridobil omenjenih 14 sekund in se v skupnem seštevku povzpel na skupno tretje mesto.

Skupno po 8. etapi:

Andreas Leknessund (Ita) Team DSM) 33:52.10 Evenepoel Remco (Bel) Soudal Quick-Step + 0:08 Roglič Primož (Slo) Jumbo-Visma + 0:38

V nedeljo sledi 35 kilometrov dolg ravninski kronometer s ciljem v Ceseni. Filippo Ganna, eden od favoritov vožnje na čas, je moral zaradi covida danes končati Dirko po Italiji in je četrta “koronska žrtev” letošnje dirke. Roglič bo kronometer začel ob 16.28

Trenutno stanje na Dirki po Italiji:

