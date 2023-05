Statistika transporta v javnem prometu

Ljubljana, 16. maj 2023 – V Sloveniji je bilo marca prvič registriranih okoli 12.800 cestnih motornih vozil. Cestne mejne prehode je prečkalo za 6 % manj tovornih vozil kot leto prej. V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 246 ladij oz. 7 % manj.

Več potnikov v javnem linijskem prevozu

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali skoraj 4,5 milijona potnikov oz. za 24 % več kot pred letom dni. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so prepeljali 2,7 milijona potnikov oz. za 29 % več kot v prejšnjem marcu. Pri tem so opravili 54 milijonov potniških kilometrov oz. v isti časovni primerjavi za 27 % več.

Število prvič registriranih osebnih avtomobilov večje

V Sloveniji je bilo marca prvič registriranih okoli 12.800 cestnih motornih vozil ali za 22 % več kot leto prej. Izmed teh je bilo prvič registriranih več kot 9.000 osebnih avtomobilov oz. za 25 % več. Od tega jih je bilo novih 5.200, kar je bilo na letni ravni približno za 16 % več.

Na cestnih mejnih prehodih manj tovornih vozil

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje skoraj 4,8 milijona potniških vozil oz. za 13 % več kot v prejšnjem marcu. Tovornih vozil je bilo 1,3 milijona oz. 6 % manj kot leto prej.

V železniškem prevozu več potnikov

Vlaki so prepeljali več kot 1,3 milijona potnikov oz. za 7 % več. Pri tem so opravili nekaj manj kot 72 milijonov potniških kilometrov; to je bilo v primerjavi s prejšnjim marcem za 16 % več.

Na letališču za polovico več potnikov

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo približno 78.000 potnikov. To je bilo za 53 % več kot marca leto prej. Pretovorjenih je bilo 1.100 ton blaga oz. za 9 % več.

V pristaniščih manj prometa

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 246 ladij oz. za 7 % manj. Našteli so 17 potnikov, kar je bilo manj kot pred letom dni, ko je priplulo oz. odplulo 500 potnikov. V koprskem pristanišču so pretovorili skoraj 1,8 milijona ton blaga ali za 3 % manj kot marca lani.

Izbrani podatki transporta, Slovenija

mar 2023 jan–mar 2023 mar 2023

mar 2022 jan–mar 2023

jan–mar 2022 število sprememba v % Cestni transport Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)4) 2.735 7.217,8 29,1 34,3 Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)4) 53,6 138,5 26,5 30,9 Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)2)3) 4.490,7 11.879,6 23,7 29,3 Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000) 4.776,7 13.632 12,8 21,8 Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000) 1.287,8 3.410,7 -5,8 -2,7 Prvič registrirana cestna motorna vozila 12.848 30.782 21,7 13,0 Prvič registrirani osebni avtomobili 9.012 22.979 25,2 16,0 Prvič registrirani novi osebni avtomobili 5.221 13.344 16,4 6,7 Železniški prevoz Potniki (1.000) 1.333,6 3.870,3 7,4 14,4 Potniški kilometri (mio.) 71,5 208,3 16,1 28,4 Pristaniški promet Potniki2) 17 33 -96,9 -97,2 Blago (1.000 t)2) 1.787,2 5.295,8 -3,0 -4,2 Ladje 246 695 -7,2 -7,0 Letališki promet Potniki (1.000) 78 200,8 53,4 59,4 Blago (1.000 t) 1,1 2,9 9,3 0,9

1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.

2) Podatki so začasni.

3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).

4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.