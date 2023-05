V Termah Snovik meseci brez črke “R” odpirajo bosonoga in nova gozdna doživetja 

Snovik, 21. maj 2023 – V Tuhinjski dolini, kjer domujejo zdaj že znamenite Terme Snovik s svojo zdravilno vodo in ostalo raznovrstno ponudbo, bodo gostje odslej deležni novega turističnega produkta, in sicer Kneipp centra, prvega tovrstnega, v Sloveniji. Nastala so kot nadgradnja petega Kneippovega elementa – življenjskega ravnovesja, ki po Kneippovi življenjski filozofiji zdravega načina življenja povezuje vse ostale štiri elemente (vodo, gibanje, prehrano in zelišča) v celoto za harmonijo telesa in duha. Ta Kneippova doživetja pa v letošnji toplejši sezoni dopolnjujejo tudi z edinstvenimi gozdnimi doživetji, kar so predstavniki term predstavili na novinarski konferenci minuli četrtek, mi pa zdaj vam.

V termah pravijo, da se zavedajo kako pomembno je živeti zdravo v sožitju z naravo. Kot pravi Katarina Hribar, direktorica Term Snovik je cilj novih programov nadaljnji razvoj trajnostnega turizma v Tuhinjski dolini ter spodbujanje prebivalcev in gostov k aktivni skrbi za svoje zdravje in splošno dobro počutje. Zasnova gozdnih doživetij je rezultat aktivnega in kreativnega snovanja novih turističnih produktov zaposlenih v sklopu Akademije zaposlenih Term Snovik, ki je potekala v Covid-19 obdobjih, kasneje pa je prodorna turistična ideja zaživela na Vseslovenskem turističnem startup vikendu v Kamniku leta 2021, kjer je bila tudi nagrajena s prvim mestom, še poudari direktorica.

O produkti – Knajpanje je zaokrožen sistem, ki ne zajema le človekovo telo, temveč tudi duha. Temelji na sozvočju osnovnih petih stebrov, ki vključujejo terapije z vodo, zdravljenje z zelišči, telesno vadbo, pravilno prehrano in uravnovešenost duha. S takšnim načinom življenja lahko preprečimo marsikatero nevšečnost in bolezen, ko pa se le ta pojavi, jo pa lahko tudi pozdravimo. Za namen razvoja turističnega proizvoda knajpanja pred leti smo začeli z izobraževanjem zaposlenih doma in v tujini ter se posvetovali s priznanimi strokovnjaki za razvoj turističnih proizvodov. Na podlagi pridobljenih znanj, smo turistični produkt knajpanja razvili v enotno Kneipp zgodbo, ki jo udejanjajo v sklopu Kneipp centra Term Snovik.

V letošnjem letu še krepijo peti Kneippov element, tj. ravnovesje telesa in duha. Življenjsko ravnovesje kot peti Kneippov steber je namreč danes še kako aktualen. Znano je, da je v 19. stoletju Sebastian Kneipp zelo napredno razmišljal o povezovanju telesa in duha: »Ostati zdrav in dolgo živeti je želja večine ljudi, zelo malo pa jih je pripravljenih za to tudi kaj narediti. Če bi ljudje vsaj polovico skrbi namenili temu, kako ostati zdrav in zdravo živeti, bi jim bila polovica njihovih bolezni prihranjena.« Ravnovesje je element, ki povezuje druge štiri elemente v zaključeno celoto življenja v ravnovesju, prisotnosti in v sožitju z naravo.

Klavdija Hribar, idejna vodja in snovalka gozdnih doživetij v Termah Snovik spomni, kako pomemben je poudarek na pomembnosti reda in urejenosti v duševnem zdravju ljudi. Zdrav življenjski slog torej ni samo zdrava prehrana in gibanje, temveč kako razmišljamo, kakšne odločitve vsakodnevno sprejemamo, se spopadamo s stresom, nastopamo v medosebnih odnosih, se učimo, izboljšujemo same sebe, kakšne navade in razvade imamo ter podobno. Zdrav življenjski slog lahko opišemo tudi zmernost v vsem kar vsakodnevno počnemo. Ko nam to uspe bo naše življenje v ravnovesju, lažje bomo prenašali stres in druge tegobe današnjega časa.

V termah tako v svojo ponudbo vključujejo različne storitve kot so tematske masaže z zeliščnimi olji, Kneipp programe, celostne aromaterapevtske tretmaje, delavnice sproščanja, dihalne vaje, zvočne kopeli, sprostitvene programe v savnah, že znana Kneippova bosonoga doživetja ter sedaj tudi nova gozdna doživetja.

Številne raziskave danes namreč kažejo, da so gozdna doživetja izjemno koristna za naše zdravje in počutje. Sprehajanje ali preživljanje časa v gozdu nam lahko zniža stres, zviša razpoloženje in izboljša koncentracijo. Vdihovanje svežega zraka in prisotnost zelenih površin ima pozitiven učinek na dihalni sistem ter krepi naš imunski sistem. Gozdno okolje nas tudi spodbuja k telesni aktivnosti, kar je ključno za ohranjanje zdravja. S povezovanjem z naravo se vračamo v naravno stanje, saj so se bolezni, predvsem psihične pa tudi fizične, razvile ravno zaradi tega, ker smo izgubili stik z naravo in tudi sabo. Izkušnje so pokazale, da se v naravi zbistri naš um, umiri dihanje, izboljša razpoloženje, poveča sposobnost razreševanja vsakodnevnih situacij in življenjskih izzivov, lažje doživljamo in procesiramo čustva in vzdržujemo medsebojne odnose, kar pa predvsem pride kot učinek povečanega zavedanja samega sebe, svojega telesa in zavedanja zdajšnjega trenutka.

Luka Brinovec, izvajalec wellness storitev v termah in eden od izvajalcev gozdnih doživetij v Termah Snovik pa je prepričan, da ko »vključimo vse čute v doživljanje narave, smo bolj osredotočeni na ‘tukaj in zdaj’ in spet zares čutimo in poslušamo sebe, to pa je najbolj naravno in blagodejno za naše telesno, psihično, čustveno in konec koncev tudi duhovno zdravje.«

Eden krovnih programov novih gozdnih doživetij term Snovik je todi je gozdno doživetje z meditacijo. Program traja približno dve uri in je predvsem izkustvene narave, poteka pa v gozdu nad apartmajskim naseljem. Vsebina programa in vaj, katere vključuje, so zasnovane tako, da spodbuja predvsem naš intinuitivni del možganov, kateri je zadolžen za občutek povezanosti z okoljem, ljudmi ali dejavnostjo, katero izvajamo. Spodbujamo uporabo naših čutil in predvsem čutenja sebe in svojega telesa ter občutkov, v povezavi z določenimi aktivnostmi ali interakcijami z ostalimi udeleženci. Program sestavljajo izkustvene in praktične vaje za sproščanje v vsakodnevnem življenju s tapkanjem, gibanjem in zvokom. Vključuje vaje čuječnosti in meditacije za poglobljeno doživljanje notranjega okolja, kot tudi interaktivne vaje za povezovanje in medsebojno zaupanje. Program je odličen tudi za povezovanje družin, parov, skupin, prijateljev, prav ga priporočajo kot teambuilding program za zaposlene.

Za letošnjo sezono so predvideni štirje programi gozdnih doživetij, namenjenih odraslim kot tudi otrokom. Krovna programa sta gozdno doživetje z meditacijo ter zvočna kopel z gongom v naravi z vajami povezovanja.

Oblikovani so tudi že termini programov za poletno sezono. Kneippova bosonoga doživetja po Kneippovi 3,2 km dolgi bosonogi poti odpirajo z dogodkom BOSIH NOG NAOKROG v soboto, 27. 5. 2023 od 10:00 do 12:00. V poletnih mesecih od junija do vključno septembra doživetja potekajo vsak torek od 10:00 do 12:00 in vsako nedeljo od 17:00 do 19:00.

Gozdna doživetja z meditacijo v maju potekajo vsako soboto, od junija do septembra vsak četrtek od 16:00 do 18:00 in vsako soboto od 16:00 do 18:00. Na zvočne kopeli z gongom vas vabijo vsako soboto od junija do vključno septembra od 18:30 do 20:00.

Za otroke sta namenjena dva programa – gozdna raziskovalnica in gozdna ustvarjalnica, oba programa za otroke sta izkustvene narave, otroke popeljejo v čarobni svet gozda in ustvarjanje z naravnimi materiali. Termini gozdnih ustvarjalnic so vsako soboto v juliju in avgustu od 12:30 do 13:30. Termini gozdnih raziskovalnic, ki vključuje tudi varstvo otrok, so vsako soboto v juliju in avgustu od 14. do 16. ure./ Besedilo, foto, video: Janez Platiše in Terme Snovik