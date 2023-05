Kaj kaže analiza socialne in kulturne vključenosti v Sloveniji

Ljubljana, 21. maj 2023 – Pri SURS so pripravili statistično analizo, ki prikazuje socialno in kulturno vključenost v preteklem leti 2022. Ta kaže, da je vsaka tretja oseba obiskala vsaj eno kulturno prireditev, vsaka peta pa je obiskala športni dogodek ali tekmo. Vsak teden je bilo v stiku s prijatelji 71 % oseb, s sorodniki pa 68 % oseb. Polovica se jih je vsak teden družila s prijatelji v živo. Najbolj obiskane kulturne ali zgodovinske znamenitosti

V obdobju enega leta pred anketiranjem, ki so ga izvedli pri SURS v 2022 med osebami, starimi 16 let ali več, je bila udeležba taka:

41 % oseb si je šlo ogledat vsaj eno kulturno ali zgodovinsko znamenitost; 15 % si jih je ogledalo več kot tri take znamenitosti. Najbolj obiskani so bili gradovi, cerkve, palače ter muzeji in galerije. Med obiskovalci jih je bilo največ iz starostne skupine 25–44 let (53 %), najmanj pa starih 65 let ali več (26 %). Med moškimi in ženskami ni bilo velikih razlik.

tretjina (33 %) je odšla na vsaj eno od kulturnih prireditev; 23 % jih je obiskalo do tri, 10 % pa več kot tri prireditve. Najbolj priljubljeni so bili koncerti, sledile so gledališke predstave. Ženske (35 %) so si kulturne prireditve ogledale v nekoliko večjem odstotku kot moški (30 %);

22 % oseb je vsaj enkrat obiskalo kino; 4 % oseb si je filmsko predstavo ogledalo več kot trikrat. Kino so v največjem odstotku obiskovali mladi, stari 16–24 (47 %), medtem ko je le 5 % starejših (65+) vsaj enkrat obiskalo kino;

vsaka peta oseba (20 %) si je v živo ogledala vsaj en športni dogodek oz. tekmo. Športne prireditve so bile bolj zanimive za moške: 27 % jih je bilo namreč na vsaj enem takem dogodku, 12 % pa na več kot treh. Žensk, ki so se udeležile vsaj ene športne prireditve, je bilo 14 %, takih, ki so bile na več kot treh, pa 5 %.

V primerjavi z letom 2015, ko smo prav tako merili socialno in kulturno vključenost, je zaznati upad pri vseh obiskih oz. ogledih. Najbolj se je zmanjšal delež tistih, ki so obiskali vsaj eno kulturno prireditev, za 24 odstotnih točk, najmanj pa delež oseb, ki so si ogledale vsaj eno od kulturnih ali zgodovinskih znamenitosti (za 3 odstotne točke).

Skoraj vsak peti filme in športne dogodke ali tekme raje spremljal po televiziji ali prek spleta

Največ oseb, starih 16+, je med razlogi, da v obdobju enega leta pred anketiranjem v 2022 niso obiskale kina, navedlo, da niso imele interesa oz. želje za to (25 %). Sledili so tisti, ki so filme raje gledali po televiziji ali prek spleta (19 %), enak delež oseb pa je razloge za svojo nepripravljenost za obisk kina pripisal covidu-19 in z njim povezanim ukrepom (19 %). Podobno je bilo tudi pri ogledu športnih dogodkov ali tekem v živo: 31 % osebam, starim 16+, je primanjkovalo interesa oz. želje za to, 19 % oseb je te dogodke oz. tekme raje spremljajo po televiziji ali prek spleta, za 18 % oseb pa je bil najpomembnejši razlog, da se takih dogodkov niso udeležili, covid-19 in z njim povezani ukrepi.

Na ogled kulturnih prireditev in kulturnih ali zgodovinskih znamenitosti v veliki meri vplival covid-19

Petina oseb ni imela interesa oz. želje po obisku kulturnih prireditev, 5 % jih je kot razlog navedlo pomanjkanje časa, 3 % oseb si tega niso mogli privoščiti, 2 % oseb sta navedla težjo dostopnost ali oddaljenost. Največ oseb, 31 %, pa se za ogled tovrstnih prireditev ni odločilo zaradi covida-19 in z njim povezanih razlogov. Covid-19 je imel vpliv tudi na obisk kulturnih ali zgodovinskih znamenitosti; največji delež oseb (23 %) se za ogled takih znamenitosti ni odločil prav zaradi covida-19 in z njim povezanih ukrepov.

Povezanost s prijatelji, sorodniki ostaja velika

Lani je bilo vsak teden običajno v stiku s prijatelji prek sms-ov, po telefonu, prek interneta, po pošti ipd. 71 % oseb, starih 16 let ali več (od teh 28 % vsak dan). To je bilo za štiri odstotne točke več kot v 2015. Za 4 odstotne točke se je povečal tudi delež oseb, ki so bile vsak teden v stiku s sorodniki (2022: 68 %, 2015: 64 %). Z vidika starostnih skupin so bili s prijatelji najpogosteje v stiku mladi (16–24 let), v stiku s sorodniki pa osebe, stare 35–44 let.

Polovica oseb (50 %) se je vsak teden v živo družila s prijatelji. To je bilo za 5 odstotnih točk manj kot v 2015. Delež oseb, ki so se tedensko družile s sorodniki, se je zmanjšal za 2 odstotni točki (44 %). S prijatelji so se najpogosteje družili mladi (16–24 let), saj se jih je vsak teden družilo 78 % (od teh vsak dan 34 %), s sorodniki pa starejši (65+), in sicer 49 %.

