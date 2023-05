Zaposleni na Fursu začeli stavko

Ljubljana, 22. maja 2023 – Kot poroča STA so zaposleni na finančni upravi danes, 22. maja, začeli stavko, ki so jo zamrznili sredi februarja. Od vlade namreč v tem času niso dobili nobene konkretne ponudbe, je povedal predsednik sindikata Dušan Pečnik. Njihove zahteve, med njimi je dvig izhodiščnih plač za pet plačnih razredov, ostajajo nespremenjene.

Kot je dejal sindikalist, so imeli danes, 22. maja, sestanek s predstavniki ministrstva za finance, ki pa ni prinesel odgovorov. Glede na to, da ločenih pogajanj za njihovo skupino javnih uslužbencev ni, so zdaj predvsem v pričakovanju izsledkov centralnih pogajanj za javni sektor. Prihodnji ponedeljek pričakujejo določene odgovore o odpravi plačnih nesorazmerij, od tega pa bodo, tako sindikalist, odvisne tudi njihove nadaljnje aktivnosti.

Kot še poroča STA so jim na na Fursu začetek stavke potrdili. Izdali so tudi sklep o minimalnem obsegu dela, ki ga je treba opraviti.

No, velja dodati (to dodajmo mi), da tisti, ki se povezani a Fursom, do davčne uprave imate kakršne koli obveznosti, ne računajte, da se boste tem obveznostim izognili./LN/STA/