Na voljo prva pametna asistentka LEXI, prva storitev v Sloveniji s podporo umetne inteligence, razvita posebej za pravnike

Ljubljana, 23. maja 2023 – Iz podjetja LEXPERA, ki nosilec pravnega portala IUS-INFO sporočajo, da je odslej na voljo pametna asistentka imenovana LEXI, prva storitev v Sloveniji s podporo umetne inteligence, razvita posebej za pravnike.

Na njihovem pravnem portalu IUS-INFO (www.iusinfo.si) zdaj pravniki lahko uporabljajo inovativno storitev s podporo umetne inteligence, ki napoveduje revolucionarne spremembe pri njihovem delu in v svetu prava. LEXI, prva tovrstna storitev v Sloveniji, temelji na jezikovnem modelu ChatGPT. Namenjena je prav raziskovanju pravnih vsebin, kot so sodne odločbe ter avtorski strokovni članki in strokovne pravne knjige GV Založbe, ter omogoča hitro, preprosto in učinkovito pridobivanje informacij.

LEXI ponuja številne koristi:

hitro pripravi povzetke pravnih virov in s tem uporabnikom prihrani veliko časa, saj jim ni treba brati obsežnih vsebin,

njena uporaba je zelo preprosta,

razvita je prav za pravne vsebine, zato zagotavlja natančnost in zanesljivost,

storitev se prilagodi različnim pravnim vsebinam, kar že zdaj omogoča širok spekter uporabe, v prihodnje pa se bo še širil.

Storitev je že mogoče preizkusiti. Za zdaj lahko obdela sodne odločbe, članke, ki se nanašajo na Zakon o delovnih razmerjih, ter vse knjige, po katerih je mogoče iskati na portalu IUS-INFO. Storitev se nenehno razvija in širi, zato se bo v prihodnje lahko uporabljala za čedalje več vsebin z različnih pravnih področij.

Inovativno storitev, ki združuje moč umetne inteligence in bogate pravne vsebine portala IUS-INFO, smo razvili v družbi LEXPERA, d. o. o., iz Ljubljane. Dostopna je na največjem slovenskem pravnem informacijskem portalu IUS-INFO, ki ga uporabljajo vse državne institucije, lokalna samouprava, vsa sodišča, večji gospodarski subjekti, univerze, odvetniške družbe, knjižnice ter pomembne evropske institucije. Portal ponuja bogato in ažurno zbirko pravnih informacij, ki uporabnikom omogoča celovit pregled nad pravnimi vsebinami.

LEXPERA je vodilni ponudnik pravnih in davčno-finančnih informacij ter vodilni pravni založnik in organizator konferenc in dogodkov v okviru GV Založbe. S hrvaško podružnico trži hrvaški pravni informacijski portal IUS-INFO in v okviru turške podružnice On Iki Levha tudi najobsežnejši pravni informacijski sistem v Turčiji.

Poleg portala IUS-INFO je na voljo tudi davčno-finančni portal FinD-INFO, ki strokovnjakom s finančnega in davčnega področja, računovodskim servisom in vsem, ki se pri delu srečujejo s finančno, računovodsko in davčno problematiko, zagotavlja najnovejše informacije, kar je ključno za uspešno poslovanje podjetij in posameznikov./LN/LEXPERA/