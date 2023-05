V mestno središče Ljubljane prihaja poletna Ljubljanska vinska pot z vinarji iz vseh koncev Slovenije  

Ljubljana, 24. maj 2023 – Že 11. leto zapored se bo pod okriljem organizatorja Proevent v mestnem jedru Ljubljane odvila največja vinska prireditev Ljubljanska vinska pot – poletna vinska razvajanja. Kot sporočajo organizatorji bo tudi v letošnjem letu Ljubljanska vinska pot tradicionalno potekala v dveh utečenih terminih.

Poletna vinska razvajanja bodo potekala že 11. leto in so umeščena pred sam začetek poletja, ko bodo obiskovalci imeli možnost tik pred pričetkom dopustov okušati lahkotna vina ter okusne grižljaje. Poletna Ljubljanska vinska pot bo potekala 17. junija na ulicah in trgih mestnega jedra Ljubljane, kjer se vsako leto predstavi okoli 50 vinarjev iz vseh slovenskih vinorodnih dežel in številni kulinariki. Več kot 5.000 obiskovalcev bo imelo priložnost preizkusiti prek 350 vinskih vzorcev in dobrote domačih kulinarikov.

Predstavljali se bodo KD Godba ljubljanskih veteranov, Folklorna skupina Tine Rožanc, Folklorna skupina COF, pevska skupina Razor, plesna skupina Frajle, na dogodku pa se bodo tradicionalno sprehodile številne vinske kraljice.

Druga edicija Ljubljanske vinske poti bo potekala na Martinovo soboto, ko organizator najavlja že 20. Martinovanje v Ljubljani, ki bo potekalo 11. novembra, prav tako v mestnem središču MOL. Vinsko-kulinarični dogodki Vinska razvajanja in kulinarika 2023 pa se bodo zaključili na 25. Slovenskem festivalu vin, ki bo potekal 16. in 17. novembra v Cankarjevem domu.

Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za okušanje vinskih vzorcev pa bodo kot plačilno sredstvo na voljo kuponi. Več na ljubljanskavinskapot.si.

Vinska razvajanja in kulinarika 2023

9. Salon penečih vin, 9. junij 2023, vrt Lili Novy (Pen klub), 15.00–21.00 (partnerski salon)

Ljubljanska vinska pot – Poletna vinska razvajanja, 17. junij 2023, 15.00–21.00, ulice in trgi mestnega jedra Ljubljane;

Ljubljanska vinska pot – Martinovanje v Ljubljani, 11. november 2023, 10.00–17.00, ulice in trgi mestnega jedra Ljubljane;

Slovenski festival vin, 16. In 17. november 2023, 16.00–21.00, Cankarjev dom, Ljubljana

Organizator Ljubljanske vinske poti je Proevent d.o.o., kot partner pa se festivalu tudi letos pridružuje Turizem Ljubljana z znamko Gourmet Ljubljana./LN/