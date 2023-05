Tudi Budimpešta bo imela muzej voščenih lutk Madame Tussauds

Budimpešta, 25. maja 2023 – V madžarski prestolnici Budimpešta danes, 25. maja, odpira vrata nov muzej voščenih lutk Madame Tussauds, v katerem bo na ogled 51 voščenih lutk madžarskih in mednarodnih zvezdnikov ter zgodovinskih osebnosti, je poročala madžarska tiskovna agencija MTI.

Muzej Madame Tussauds je leta 1835 ustanovila francoska kiparka Marie Tussaud v Londonu in nato ustvarila podobne muzeje v večjih mestih po vsem svetu. Muzej Madame Tussauds je glavna turistična atrakcija v mnogih mestih, saj prikazuje voščene umetnine slavnih in zgodovinskih osebnosti ter priljubljene filmske in televizijske like, kar pomeni velik obisk turistov in s tem seveda tudi turistični učinek v mestih, ki muzej imajo.

Te turistično zanimive muzeje, ki jih je po svetu kar 25, upravlja holdinška družba Muzeji voščenih lutk Madame Tussaud seveda v soglasju z lokalnimi oblastmi držav, v katerih ti so.

V Evropi muzeje najdemo v (se razume) v London (1835) pa Amsterdamu (1970), Berlinu (2008), Dunaju (2011), Blackpoolu (2011), Istanbul (2016), Pragi (2019) in zdaj (od današnjega dne 25. maja 2023) še Budimpešti. Sedem se jih nahaja v ZDA, eden je v Avstraliji deset pa se jih nahaja po večjih mestih v Aziji.

Torej, zdaj veste, če vas zamika obisk voščenih lutk Madame Tussauds, sta nam najbližja, oni na Dunaju, za potovanje tja potrebujete 3 ure 58 min oz. 384 km iz Ljubljane, ter ta novi v Budimpešti, ki je od Ljubljane oddaljen 4 ure 35 min (462 km)./LN/