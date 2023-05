17. dm tek za ženske v znamenju ženskega zdravja

Ljubljana, 27. maj 2023 – Park Tivoli je danes, 27. maja, gostil že 17. dm tek za ženske, ki je letos privabil več kot 10.000 obiskovalk in obiskovalcev, tekačic in najmlajših tekačev na Oskarjevem teku. Ob 30. obletnici delovanja dm Slovenija je dm tek za ženske potekal v znamenju ženskega zdravja (pod sloganom »Ker vem, kaj je dobro zame«) ter izjemnih glasbenih nastopov – nastopili so Helena Blagne, Žan Serčič ter Čuki.

S progo na 5 kilometrov je najhitreje opravila Maruša Cijan Brkič, ki je tivolsko traso premagala v pičlih 22 minutah in 59 sekundah. Zmagovalka na 10 kilometrov pa je postala Anja Fink, z izjemnim rezultatom 34 minut in 8 sekund.

Ženski tekaški praznik je Tivoli obarval v barvo viva magenta, ki simbolizira moč, pogum in optimizem. Vse to troje je tisto, kar združuje vse ženske, ki se že 17 let udeležujejo dm teka za ženske. Za neverjetno vzdušje so poleg glasbenih gostov poskrbeli še voditeljski par Jasna Kuljaj in Klemen Bunderla, reporter na terenu Klemen Bučan ter Ribič Pepe, ki je navdušil najmlajše tekače.

Začetek letošnjega dm teka za ženske je tudi letos, kot vsako leto doslej, s strelom v zrak naznanil župan občine Ljubljana. Ob bučni podpori Čukov so se ženske podale na 5- ali 10-kilometrsko preizkušnjo, po teku pa sta jih zabavala Helena Blagne in Žan Serčič. Ob 30. rojstnem dnevu dm Slovenija seveda ni manjkala niti torta za vse udeleženke.

»17. dm tek za ženske je v Tivoli znova privabil ljubiteljice teka in aktivnega življenjskega sloga. Energija danes je bila zopet neverjetna, v dm Slovenija smo ponosni, da nam enkrat letno uspe zbrati toliko žensk na enem mestu. Še posebej v luči tega, da letos praznujemo 30. rojstni dan in da se nekatere ženske že 17 let udeležujejo teka in s tem posledično skrbijo za svoje zdravje. Zdravju žensk pod delovnim nazivom »Ker vem, kaj je dobro zame« je trenutno namenjenih kar nekaj aktivnosti našega podjetja,« je povedala Anja Bokal Lesar, predstavnica marketinga dm Slovenija.

Tudi na dm teku za ženske o doseganju hormonskega ravnovesja in boljšega počutja

Mesec junij je v dm prodajalnah namenjen skrbi za žensko zdravje. Ustrezna prehrana in življenjski slog lahko namreč veliko pripomoreta pri doseganju hormonskega ravnovesja in boljšega počutja. V ta namen je dm pripravil tudi priročnik, v katerem so zbrani koristni nasveti ter širok prodajni nabor izdelkov, s katerimi lahko ženske svojo prehrano obogatijo s kakovostnimi hranili, pomembnimi za delovanje telesa. V sodelovanju z Nastjo Starčič, nutricionistko, specializirano za žensko prehrano, so pripravili strokovne nasvete v obliki knjižice, kako uravnotežiti prehrano, kako poskrbeti za zdravo delovanje črevesja ter kako podpreti menstrualni cikel. Z nasveti v priročniku si bodo ženske lahko izboljšale kakovost življenja.

dm tek za ženske je vnovič znova dokazal, da gre za eno najbolj množičnih tekaških prireditev pri nas. Kar pa dm tek za ženske ločuje od drugih prireditev, je poudarek na druženju, pozitivni energiji, skrbi za zdravje, aktivnem življenjskem slogu ter solidarnosti. Verjetno prav to vsako leto znova privabi toliko tekačic in udeležencev.