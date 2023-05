Svete Višarje mesto velike zmage Primoža Rogliča

Trbiž/ Svete Višarje (Ita), 27. maja 2023 – Slovenski kolesarski as Primož Roglič je pred skupno zmago na kolesarski 106. dirki po Italiji. Kolesar ekipe Jumbo-Visma je namreč dobil odločilno, 20. etapo – 18,6 kilometra dolg gorski kronometer na Svete Višarje. Do danes vodilnega Gerainta Thomasa je Roglič premagal za 40 sekund in ima pred zadnjo, ravninsko etapo 14 sekund prednosti in si oblekel rožnato majico vodilnega kolesarja.

Kapetanu Jumbo Visme je dobra dva kilometra pred ciljem padla veriga s kolesa. Panika za navijače, mirni Primož, pa si je, kar sam verigo namestil nazaj in se odpeljal veličastni zmagi naproti.

In na koncu? Velika zmaga našega asa, ki jo je priznal tudi do danes vodilni Valežan Geraint Thomas, ki je dejal, da si Primož zasluži zmago. Da, to reče eden od najboljših kolesarjev na letošnjem Giru, bo že držalo. Je pa res, da je imel Roglič danes podporo celotne slovenske, ne samo slovenske, javnosti in več kot deset tisoč navijačev, ki so zanj navijali na enem od najtežjih kronometrov na tritedenskih dirkah. Bravo Primož Roglič!

Rezultati po 20. etapi Dirke po Italiji – 18,6 kilometra dolg gorski kronometer na Svete Višarje

1. Primož ROGLIČ (Slo) Jumbo-Visma 44:23

2. Geraint THOMAS (VBr) INEOS Grenadiers + 40

3. Joao ALMEIDA (Por) UAE Team Emirates + 42

4. Damiano CARUSO (Ita) Bahrain Victorious + 55

5. Thibaut PINOT (Fra) Groupama-FDJ + 59

6. Sepp KUSS (ZDA) Jumbo-Visma + 01:05

7. Brandon MCNULTY (ZDA) UAE Team Emirates + 01:07

8. Thymen ARENSMAN (Niz) INEOS Grenadiers + 01:18

9. Andreas LEKNESSUND (Nor) Team DSM + 01:49

10. Jay VINE (AUS) UAE Team Emirates + 01:53

Skupno pred zadnjo 21. etapo

1. Primož ROGLIČ (Slo) Jumbo-Visma 82:40:36

2. Geraint THOMAS (VBr) INEOS Grenadiers + 14

3. Joao ALMEIDA Joao (Por) UAE Team Emirates + 01:15

4. Damiano CARUSO (Ita) Damiano Bahrain Victorious+ 04:40

5. Thibaut PINOT (Fra) Groupama-FDJ + 05:43