Za ljubitelje kulture in drugih dogodkov, ki ji bo ponudil ljubljanski Cankarjev dom

Ljubljana, 30. maj 2023 – Iz Cankarjevega doma, največjega ponudnika kulturnih prireditev in drugih dogodkov so nam posredovali junijske in julijske prireditve, ki jih boste lahko obiskali.

V programski shemi so nanizani in predstavljeni kulturni dogodki in ostale prireditev kakor tudi, kdaj se bodo časovno zvrstile. Več, bolje rečeno, celotni program si lahko ogledate na njihovi spletni strani, kjer vas obvestijo tudi, koliko boste morali za posamezni izbran kulturni dogodek plačati. No, pa tudi širšo predstavitev posameznega dogodka boste tam našli.

Plesne noči

1. Mednarodni baletni festival

Hommage Rudolfu Nurejevu

ČET, 22. junija

Ob 19. uri

Legendarni Nurejev

Charles Jude, pogovor z nekdanjim prvakom pariškega baleta in članom odbora Fundacije Nurejev o baletniku Rudolfu Nurejevu.

V sodelovanju s Fundacijo Nurejev

Kosovelova dvorana, brezplačne vstopnice

Ob 20.15

Beli vran The White Crow, film

Režija: Ralph Fiennes

Biografska drama o življenju mladega Rudolfa Nurejeva

Kosovelova dvorana, 4 EUR

PET, 23. junija

Ob 18. uri (do 25. 8.)

Legendarni Nurejev

Odprtje razstave in festivala

V sodelovanju s fundacijo Nurejev

Velika sprejemna dvorana, vstop prost

Ob 20. uri

Don Kihot

Balet v dveh dejanjih po romanu Don Kihot iz Manče Miguela de Cervantesa

Narodna opera in balet iz Sofije ob spremljavi Orkestra SNG Opera in balet Ljubljana

Dirigent: Martin Panteleev

Glasba: Ludwig Minkus; libreto: Marius Petipa; koreografija: Marius Petipa, Aleksander Gorski; priredba Peter Lukanov; scenografija: Ivan Popov; kostumografija: Cvetanka Petkova Stojnova

Gallusova dvorana, 32, 28, 24, 20 EUR (28, 26, 22, 16 EUR)*

SOB, 24. junija, ob 20. uri

Myth, Rain Dogs, Aperture

Baletni triptih

SNG Opera balet Maribor

Koreografija: Gaj Žmavc, Johan Inger, Edward Clug

Glasba: Gaj Žmavc, Tom Waits, Milko Lazar

Gallusova dvorana, 28, 25, 21, 18 EUR (26, 23, 19, 16 EUR)*





NED, 25. junija, ob 20. uri

Kdo neki tam poje

Narodno gledališče Beograd

Glasb: Vojislav Voki Kostić; libreto po zgodbi filma Slobodana Šijana; koreografija, režija: Staša Zurovac

Linhartova dvorana, 28, 24, 20 EUR (26, 21, 16 EUR)*





PON, 26. junija, ob 20. uri

Veliki Gatsby

Pripovedni balet v dveh dejanjih

SNG Opera in balet Ljubljana

Odrska priredba, koreografija: Leo Mujić

Pokrovitelj sezone 2022/23 SNG Opera in balet Ljubljana: SKB banka OTP group

SNG Opera in balet Ljubljana, 45, 37, 29, 23, 16, 10 EUR

15-odstotni popust ob nakupu vstopnic za vsaj dve različni prireditvi



Koprodukcija festivala: Cankarjev dom, SNG Opera in balet Ljubljana

Generalna pokroviteljica festivala: Krka, d. d., Novo mesto

Spletna medijska pokroviteljica: Parada plesa

64. Jazz festival Ljubljana

TOR, 4. julija

Predfestivalska dogodka

19.30 Nika Hölcl Praper

Zlatko Kaučič – Vsakdanjosti

Odprtje fotografske razstave (do 27. 8.)

Pokrovitljica Male galerije: Loterija Slovenija, d.d.

Mala galerija CD, prost vstop

21.00 Domen Cizej Trio

Klub CD, brezplačne vstopnice

SRE, 5. julija

18.00 Nina Virant VIRA feat. Gard Nilssen

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja



20.30 Alfa Mist

Benjamin Clementine

Križanke, 36, 28* EUR do 3. 7.; 42, 36* EUR redna prodaja

ČET, 6. julija

16.30 .abeceda VI. – Gaj Bostič – Fishsticks

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR**

17.00 Domen Cizej Solo / Domen Cizej Duo

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR**

18.00 Zlatko Kaučič/Barry Guy/Agusti Fernandez

Štihova dvorana, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

19.00 Lakecia Benjamin

Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra

Gallusova dvorana, 20, 17* EUR do 3. 7.; 24, 20* EUR redna prodaja; brez sedežnega reda

21.30 Mladi Raziskovalci VI. – Domen Kužnar – +Disposition

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD: 10 EUR**

22.00 Jeff Parker Quartet | Mondays at ETA

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR**

23.00 Signe Emmeluth’s Amoeba

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

PET, 7. julija

17.30 .abeceda VI. – Tisa Neža Herlec – Duo

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR**

18.00 Jelena Popržan Quartett

Štihova dvorana, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

19.00 John Zorn New Masada Quartet

Gallusova dvorana, 26, 22* do 3. 7.; 30, 26* EUR redna prodaja; brez sedežnega reda

20.30 Sélene Saint-Aimé Quintet

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR**

21.30 .abeceda VI. – Neža Zupanc – Glasba za namišljeni film

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR**

22.00 Immanuel Wilkins Quartet

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR**

23.00 muva of Earth

Charlotte Greve Lisbeth Quartett

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

SOB, 8. julija

10.00 Boštjan Gombač & Eduardo Raon

Koncert za otroke

Velika sprejemna dvorana, vstop prost

15.00 Boštjan Gombač & Eduardo Raon

Resnik / Lopes / Ber Trio

Klub CD, 12, 9* EUR do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

19.30 Mladi Raziskovalci VI. – Luka Matić – Prenoma

Park Sveta Evrope (pred CD), Oder pri starem drevesu

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR**

20.00 Roberto Ottaviano Eternal Love

Theon Cross

Park Sveta Evrope (pred CD), glavni oder

Dnevna vstopnica za Park CD 10 EUR**

23.00 Domen Cizej Percussion Ensemble

Klub CD, 12, 9* EUR predprodaja do 3. 7.; 15, 12* EUR redna prodaja

** Brezplačnen vstop v Park CD z vstopnico za kateri koli koncert istega dne v dvorani

* za mlajše od 25, starejše od 65 let in upokojence

Glavna pokroviteljica festivala: Nova Ljubljanska banka d.d.





Glasba

ČET, 1., in PET, 2. junija, ob 19.30

Abonma FKK in za izven

Iskro, iskrivo

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigentka: Giedrė Šlekytė

Solistka: Jiyoon Lee, violina

Program: M. Mihevc, Zgodbe iz davnine; A. Dvořák: Koncert za violino in orkester v a-molu, op. 53; R. Strauss, Vesele potegavščine Tilla Eulenspiegla, op. 28; I. Stravinski, Ognjeni ptič, baletna suita (različica iz 1919)

Gallusova dvorana, 35, 28, 18, 8 EUR (28, 23, 14, 6 EUR)*

SOB, 3. junija, ob 19.30

APZ Tone Tomšič UL

Mešani zbor Glasbene matice Ljubljana (vodji: Sebastjan Vrhovnik, Ana Erčulj); Otroški zbor Allegretto osnovne šole MS Leibnitz (vodja zbora: Kathrin Ully); Studio Percussion iz Gradca

Dirigentka: Rahela Durič Barić

Solisti:Aleksandra Radovanović, sopran; Valentino Blasina, tenor; Christoph Gerhardus, bariton

Carl Orff: Carmina Burana, kantata, za soliste, zbor in tolkalni orkester (prir. Reinhard Summerer)

Generalna pokroviteljica predstave: Krka, d. d., Novo mesto

Gallusova dvorana, 20, 16, 13, 11, 9* EUR

PON, 5. junija, ob 20. uri

Laurie Anderson: Let X=X

Laurie Anderson, elektronika, glas, violina

Sex Mob: Steven Bernstein, MD, trobila; Doug Wieselman, kitara, pihala; Briggan Krauss, saksofon, kitara; Tony Scherr, bas; Kenny Wollesen, tolkala

Vzualna koncertna upodobitev albuma Big Science in nove skladbe

Gallusova dvorana, 40, 50, 56, 62 EUR (30, 40, 50, 56 EUR)*

TOR, 6. junija, ob 20. uri

Zlati abonma in za izven

Orkester Tonkünstler

Dirigent: Yutaka Sado

Program: J. Haydn, Simfonija št. 90 v C-duru, Hob. I:90; Anton Bruckner, Simfonija št. 6 v A-duru, WAB 106

Glavni pokrovitelj abonmaja: Mercator d.o.o.

Gallusova dvorana, 50, 40, 30, 24, 20* EUR

ČET, 8. junija, ob 19.30

Abonma Kromatika in za izven

Simfonični orkester RTV Slovenija

Dirigent: Dawid Runtz

Program: R. Strauss, Don Juan, op. 20; B. Smetana, Vltava, JB 1:112; A Dvořák, Simfonija št. 9 v e-molu, Iz novega sveta, op. 95

Gallusova dvorana, 20, 16, 12, 9, 7* EUR

ČET, 15., in PET, 16. junija, ob 19.30

Abonma SMS in za izven

Hvalnica

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: Marko Letonja

Program: G. Ligeti, Lontano; L. Lebič, Cantico II, glasba za orkester; B. Bartók, Koncert za orkester v f-molu

Gallusova dvorana, 35, 28, 18, 8 EUR (28, 23, 14, 6 EUR)*

SRE, 21. junija, ob 20. uri

Gimnastika ne/smisla III

Zamisel, glasba: Matej Bonin

Oblikovanje giba: Ana Pandur; oblikovanje prostora: Marko Čeh; oblikovanje luči: Andrej Perkovič; soavtorji, izvajalci: Špela Mastnak, Lola Mlačnik, Jože Bogolin, Simon Klavžar, Luka Poljanec, tolkala

Produkcija: Zavod Sploh; koprodukcija: CD; partner: Zavod KODA; s podporo Ministrstva za kulturo, MOL

Linhartova dvorana, 10, 8* EUR

ČET, 13. julija, ob 20. uri

Abonma Glasbe sveta in za izven

Staples Jr. Singers

Legendarna gospel in soul zasedba iz Misisipija

Glavna pokroviteljica abonmaja: Zavarovalnica Triglav d.d.

Linhartova dvorana, 20, 24, 14* EUR

Gledališče

NED, 11. junija, ob 20. uri

Impro liga: Finale 23’

Improvizacijsko gledališče, sklepni dogodek s finalistoma

Produkcija: Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO; koprodukcija: Cankarjev dom

Štihova dvorana, 15, 12* EUR

Film

TO, 13. junija, ob 19. uri

Abonma Liffe po Liffu in za izven

Tori in Lokita

Režija: Jean-Pierre Dardene, Luc Dardene

Belgija, Francija, 2022

Po filmski projekciji pogovor s filmskim kritikom Marcelom Štefančičem jr.

Glavni pokrovitelj festivala Liffe: Telekom Slovenija d.d.

Kosovelova dvorana, 5’60, 4’80* EUR

Humanistika in literatura

Nemška akademija za jezik in slovstvo

Konferenca v Cankarjevem domu

Ves program: spletna stran Goethe inštituta Ljubljana

ČET, 1. junija, ob 20. uri

Modrovanje s Safranskim

Posameznik in zgodovina

Pogovor med dr. Ruedrigerjem Safranskim in dr. Gregorjem Modrom

Dvorana Alme Karlin, brezplačne vstopnice

SOB, 3. junija, ob 19. uri

Moj sosed na oblaku

Predstavitev dvojezične antologije Slovenska lirika 20. in 21. stoletja

Branja in pogovori s pesniki Miljano Cunta, Milanom Deklevo, Stanko Hrastelj in Urošem Zupanom ter uredniki antologije Matthiasom Göritzem, Amalijo Maček in Alešem Štegrom; povezujeta: Maja Haderlap in llma Rakusa.

Klub CD, brezplačne vstopnice

NED, 4. junija, ob 19. uri

Izbirne sorodnosti

Večer z avtorji Nemške akademije za jezik in slovstvo

Pozdravne besede Ernsta Osterkampa, predsednika akademije

Branja in pogovori z Arisom Fioretosom, Dursom Grünbeinom, Felicitas Hoppe, Terézio Mora, Robertom Schindlom in Janom Wagnerjem; povezujeta: Amalija Maček in Aleš Šteger.

Klub CD, brezplačne vstopnice

V partnerstvu z Goethe inštitutom Ljubljana

ČET, 8. junija, ob 17.30

Podobe boga izza Junga in umetnega življenja

Predava: ddr. Matjaž Regovec

Štihova dvorana, 10 EUR

Od SRE, 14., do PET, 16. junija

Podaljšano apokaliptično stoletje se končuje …

Filozofska konferenca

Sodelujejo: Jan Frei, Dean Komel, Jan Frei, Primož Repar, Thomas Diesner, Montse Crespín, Žarko Paić, Abrahim H. Khan, Andrzej Słowikowski, Pia Søltoft, Andrej Ule, Jasna Koteska, Stanislava Chrobáková Repar, Janko Rožič, Dragutin Lučić, Nina Petek, Franci Zore, Boris Šinigoj, Malwina A. Tkacz, Luka Trebežnik, Darko Štrajn, Žiga Knap, Damir Barbarić, Paula Arizpe, Mihajlo Milić

V sodelovanju s KUD Apokalipsa

Kosovelova dvorana, brezplačne vstopnice

PON, 26. junija, ob 20. uri

Ob izidu

Predstavitev knjige pogovorov Psihiater na kavču; avtorica Bojana Leskovar se pogovarja s psihiatraom dr. Gorazdom V. Mrevljetom.

V sodelovanju z založbo Beletrina

Klub CD, brezplačne vstopnice

Za otroke in mlade

SO, 10. junija, od 10. ure

Otroški knjižni festival

Knjižni sejem otroške in mladinske literature, predstave, delavnice, knjižni kviz, obisk avtorice in koncert za vso družino

Produkcija: Zavod Divja misel; koprodukcija: Cankarjev dom

Park Sveta Evrope, vstop prost

SO, 10. junija, ob 15. in 17. uri

Moj prvi abonma in za izven

Mišja glasbena hiša

Filmsko-glasbena predstava

Idejna zasnova: Tadeja Pungerčar, Timon Leder, Janez Dovč, Goran Krmac; animirani film, povezovanje: Timon Leder; glasba: Janez Dovč; glasbo v živo: Klemen Bračko, Žiga Vehovec, Petra Vidmar, Goran Krmac; produkcija: Slovensko mladinsko gledališče, Invida d.o.o., Zavod Dagiba, Zavod Godibodi

Kosovelova dvorana, 10 EUR

Pokroviteljica programa za otroke in mladino: Vita, življenjska zavarovalnica d.d.

Razstave in predstavitve

Do 5. novembra

V vrtincu sprememb

Velika naravoslovna razstava

Javna vodenja ob četrtkih ob 18. uri

V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije

Generalna pokroviteljica razstave: Perspektiva FT d.o.o.

Medijski pokrovitelj: Delo d.d.

Galerija CD, 6, 4* EUR

Od 17. maja do 2. julija

Tilyen Mucik

Floriografija

Fotografska razstava

Kuratorica: Hana Čeferin

V sodelovanju z Galerijo Fotografija

Mala galerija, vstop prost

Pokroviteljica Male galerije: Loterija Slovenije d.d.

Do 26. junija

Likovni kritiki izbirajo

Izbor: Nina Jeza

Avtor: Saša Bezjak

V sodelovanju s Slovenskim društvom likovnih kritikov

Prvo preddverje, Galerija Europlakat, vstop prost

Do 14. junija

Vodni filter Dodola

Priznanje daljnogled 2022; avtorji: Žan Girandon, Pia Groleger, Luka Pleskovič, magistrski program industrijskega oblikovanja na ALUO

V sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije

Prvo preddverje, vstop prost

Od 15. junija do 6. septembra

Kolekciji nakita Čebelice in Kačji pastir

Priznanje daljnogled 2022; avtorica Kristina Drnovšek

V sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije

Prvo preddverje, vstop prost

Prireditve zunanjih organizatorjev





SOB, 3. junija, ob 19.30

Ljubljanski zvon

74. letni koncert FS ŽKUD Tine Rožanc

Prireja: Železničarsko kulturno umetniško društvo Tine Rožanc

Linhartova dvorana, 16, 18 EUR

PET, 9. junija, ob 9. uri

Ustvarjanje močnega, trajnostnega in dinamičnega slovenskega filma

Prireja: Slovenski filmski center

Steklena dvorana Lili Novy, zaključeno

SOB, 10., ob 19. uri in NED, 11. junija, ob 18. uri

Skupaj

Zaključni nastop Baletne šole Pirueta

Prireja: Baletna šola Pirueta

Linhartova dvorana, 16, 22 EUR

NED, 11. junija, ob 16. uri

Zotkini talenti

Prireja: Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Gallusova dvorana, zaključeno

SRE, 14. junija, ob 10. uri

Javna predstavitev stališč stroke na temo evtanazije

Prireja: Slovenska zdravniška zbornica

Dvorana Alme Karlin, zaključeno

SRE, 28. junija, ob 19.30

Kaj je napredek?

Prireja: Nova revija, zavod za humanistiko

Dvorana Alme Karlin, zaključeno

Kongresi in srečanja

Od ČET, 1., do SOB, 3. junija

Evropski tečaj nevroradiologije za glavo in vrat

Cankarjev dom

ČET, 1., in PET, 2. junija

Derčevi dnevi 2023

Cankarjev dom

Od NED, 4., do SRE, 7. junija

XXXIV Inovacijska konferenca ISPIM 2023

Inovacije in krožno gospodarstvo

Cankarjev dom

TOR, 13. junija

10. Slovenska konferenca o zdravljenju odvisnosti

Cankarjev dom

Dogovori za sodelovanje

T 01 2417 122 E kongres@cd-cc.si