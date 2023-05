Golob ponovno udaril po denarnicah Slovencev – vlada dviga DDV na energente – že julija višje položnice

Slovenija, 31 .maj 2023 – Golobova vlada bo s 1. junijem 2023 spet dvignila DDV na energente, in sicer iz sedanji 9,5% na 22%. Ukrep se nanaša na davek na dodano vrednost (DDV) na dobavo elektrike, zemeljskega plina in lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje.

Pomembno je vedeti! DDV se vam bo na računu obračunal šele na koncu, potem ko bodo seštete cene same dobavljene energije, omrežnine, trošarine, prispevkov in drugih dajatev ter morebitnih drugih stroškov in tako bistveno zvišal vaš račun. Že julija vas bodo teple višje položnice.

To pomeni, da bodo računi za elektriko in plin od junijskega naprej višji za približno 11 odstotkov. Še do konca leta sicer v veljavi ostaja regulacija cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce ter mala in srednje velika podjetja.

Pri tem ne gre pozabiti, da nam Golobova vlada pripravlja še nov način obračunavanja električne energije za prihodnost, ko nam bodo dan razdelili na 5 časovnih con in računali za vsako cono svojo ceno. Seveda bodo cene takrat, ko rabimo največ elektrike, višje. Slednje bo v kombinacijami z dajatvami, trošarinami in višjim DDV pognalo stroške elektrike v višave.

In vse to pri tem, ko imamo lastno jedrsko elektrarno. Res pa je, da so neki državni prisesanci, samodeklarirni strokovnjaki za elektro-gospodarstvo prodali našo elektriko v tujino in sedaj z našim denarjem kupujejo dražjo iz tujine.

Tujci, sosedje, se nam pa smejijo. Tako je to v državi, ki je še Afriška unija ne bi vzela k sebi. Plešite, da vas ne bo preveč zeblo. Se razume, če bo jesen mrzla. Zima bo, saj tako pravi ameriški svizec./M.L/