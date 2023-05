Golob zagotavlja, da po enem letu njegove vlade živimo v »normalni državi«

Ljubljana, 31. maj 2023 – Danes, 31. maja, so prvaki koalicijskih strank Gibanje Svoboda dr. Robert Golob – predsednik vlade, SD Tanja Fajon – podpredsednica vlade, odgovorna za zunanje in evropske zadeve, in koordinator Levice Luka Mesec – podpredsednik vlade, odgovoren za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na posebni novinarski konferenci predstavili dosežke svojega enoletnega vladanja. Kot je poudaril predsednik vlade, je njegova vlada v prvem letu (vlado je prevzel 1. junija 2022) delovanja izpolnila glavno obljubo in ŽELJO ljudi, da ponovno živijo v normalni državi.

In kaj je po Golobu »normalna država«? Golob: “Država, kjer velja pravo, kjer živimo v demokraciji in kjer veljajo pravila odprte družbe.” “Vse te tri kriterije smo v celoti izpolnili,” je zatrdil premier in dodal, da so najprej “začeli osvobajati medije”, začenši z RTV-jem po legalni in legalistični poti: “Vsi drugi bi šli po politični poti in prevzeli oblast nad RTV-jem. Mi smo raje počakali leto dni, prestali referendum, na katerem ste ljudje jasno povedali, da si želite RTV-ja kot javne inštitucije. In danes smo na točki, ko je zakon uveljavljen.”

Z vodjema koalicijskih SD in Levice je Golob med drugim izpostavil ukrepanje za boj z draginjo ter na področjih zdravstva, sociale, medijev in gospodarstva. Sodeč po predstavljanem s strani GOLOB, FAJON in MESEC, ki vladajo Sloveniji s svojimi podaniki (ministri in DZ ter NVO-ji) je ljudstvo lahko brez skrbi, da bo tudi v prihodnjih letih, ko mu bodo vladali, imelo urejeno zdravstvo, gospodarstvo bo razvojno naravnano in uspešno, da bo finančno poskrbljeno za javni sektor in socialne transferje.

Velika trojka je pozabila omeniti le upokojence (teh je »le« 600 tisoč). Je pa res, da ti tako in tako niso pomembni, če je bilo prav razumeti ministra za zdravje, ki je ob t. i. forumu predsednice države dejal, da so težava te družbe stari ljudje, najbolj tisti, ko ti presežejo 85 let (torej tisti, ki izrabi 20 let vplačil za svojo pokojnino p. p., velja za tiste, ki so 40 let polnili pokojninsko blagajno – zase in druge).

Sodeč po predstavljenem mora biti ljudstvo zadovoljno, saj Golobova ekipa – objavljena spodaj – dela, da bo ljudstvu šlo še bolje. Še več! Ljudstvo lahko mirno spi, saj je, tako Golob, Slovenija v preteklem letu znova postala “normalna država”.

Da je Slovenija spet “normalna država” skrbijo:

Dr. Robert Golob, predsednik vlade (iz kvote Gibanja Svoboda)

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve (iz kvote SD-ja)

Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (iz kvote Levice)

Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje (iz kvote Gibanja Svoboda)

Klemen Boštjančič, minister za finance (iz kvote Gibanja Svoboda)

Marjan Šarec, minister za obrambo (iz kvote Gibanja Svoboda)

Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje (iz kvote SD-ja)

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (iz kvote SD-ja)

Aleksander Jevšek, minister brez listnice, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (iz kvote SD-ja)

Asta Vrečko, ministrica za kulturo (iz kvote Levice)

Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor (iz kvote Gibanja Svoboda)

Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo (iz kvote Gibanja Svoboda)

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo (iz kvote Gibanja Svoboda)

Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije (iz kvote Gibanja Svoboda)

Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje (iz kvote Gibanja Svoboda)

Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo (iz kvote Gibanja Svoboda)

Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost (iz kvote Levice)

Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (iz kvote Gibanja Svoboda)

Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez listnice, pristojno za digitalno preobrazbo (iz kvote Gibanja Svoboda)

Matej Arčon, minister brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu (iz kvote Gibanja Svoboda)

Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve (iz kvote Gibanja Svoboda)