V Albertini odpirajo razstavo Bogovi, heroji in izdajalci       

Dunaj, 2. junij 2023 – V znameniti dunajski Albertini so pripravili posebno razstavo posvečeni zgodovinskim slikam iz obdobja okoli leta 1800, ki so jo poimenovali Bogovi, heroji in izdajalci.

Gre za predstavitev zgodovinskega slikarstva, ki je imelo vedno poseben položaj in je do konca 19. stoletja veljalo za vrhunec vsega umetniškega delovanja. To je zgodovino razumelo celovito in se ukvarjajo s človeško dejavnostjo, človeškimi čustvi in ​​strastmi. Vrhunec je dosegel v klasicizmu.

Tokratna razstava v ALBERTINA prikazuje dela iz lastne zbirke umetnikov, kot so Jacques-Louis David, Heinrich Füssli mlajši, Angelika Kauffmann in Heinrich Friedrich Füger.

V primeru, da se boste do 27. avgusta mudili v avstrijski prestolnici – mi se že – velja vstopiti v znamenito Albertino in se ogledati razstavo Bogovi, heroji in izdajalci, ki so jo za javnost odprli danes, 2. junija, ko že zapisano pa si jo boste lahko ogledali vse tja do 27. avgusta 2023.

Koliko vas bo ogled razstave stal in s kakšnimi vstopnicami lahko vstopite v dunajsko Albertino – priporočamo tudi Albertino Moderna – najdete na tej aktivni povezavi./J. Temlin in A.T. Seme/Foto: press Albertina/fotografije so avtorsko zaščitene in je njihova objava dovoljena le za to objavo/.