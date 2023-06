Vrednost blagovne menjave Slovenije s tujino nižja

Ljubljana, 2. junij 2023 – Kot ugotavlja Statistični urad RS v svoji analiza se je aprilu 2023 vrednost blagovne menjave Slovenije znižala pri trgovanju z obema skupinama držav (članicami in nečlanicami EU), vendar nekoliko bolj pri uvozu kot izvozu. Kljub upadu pa so bile aprilske vrednosti izvoza in uvoza še vedno druge najvišje v zadnjih desetih letih.

Ključne statistike…

Izvoz (3,9 milijarde EUR) v primerjavi s prejšnjim aprilom:

Vrednostno je bil nižji za 5,8 %.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU se je izvoz prvič po septembru 2018 znižal, in sicer za 4,4 %.

V te države je brez poslov oplemenitenja znašal 790 milijonov EUR oz. za 4,5 % več.

Uvoz (4,1 milijarde EUR) v primerjavi s prejšnjim aprilom:

Vrednostno je bil nižji za 12,6 %.

Tako kot pri izvozu se je tudi vrednost uvoza iz držav nečlanic EU znižala, in sicer za 8,9 %.

Iz te skupine držav je brez poslov oplemenitenja znašal 764 milijonov EUR oz. za 7,0 % manj.

Pri blagovni menjavi z državami članicami EU-27 upad

Obe vrednosti blagovne menjave z državami članicami sta se v primerjavi z lanskim aprilom znižali, pri izvozu za 6,7 %, pri uvozu pa za 15,2 %.

V tem mesecu je Slovenija največ blaga izvozila v Nemčijo (24 % celotnega izvoza v EU-27). Pomembni trgi so bili še Hrvaška (14 %), Italija (13 %) in Avstrija (10,0 %). Tudi uvozila je največ blaga iz Nemčije (21 % celotnega uvoza iz EU-27), sledile so Italija (17 %), Avstrija (13 %) in Hrvaška (8 %).

Trgovanje s tujino v prvih štirih mesecih večje

V prvih štirih mesecih je izvoz znašal 18,2 milijarde EUR, uvoz pa 18,6 milijarde EUR. To je bilo za 18,2 % oz. 5,2 % več kot v istem obdobju lani. Pokritost uvoza z izvozom je bila 97,9-odstotna./LN/Vir: SURS/

Izvoz in uvoz blaga po skupinah držav, Slovenija

Deleži izvoza in uvoza po najpomembnejših državah partnericah med članicami EU-27, Slovenija, april 2023

Izvoz in uvoz blaga, Slovenija

apr 2023 jan–apr 2023 apr 2023

apr 2022 jan–apr 2023

jan–apr 2022 1.000 EUR sprememba v % Izvoz 3.879.570 18.246.886 -5,8 18,2 EU-27 2.402.688 10.659.515 -6,7 3,9 države nečlanice EU 1.476.881 7.587.370 -4,4 46,7 Uvoz 4.128.798 18.646.717 -12,6 5,2 EU-27 2.371.463 10.811.515 -15,2 -2,7 države nečlanice EU 1.757.335 7.835.201 -8,9 18,5 Trgovinska bilanca -249.229 -399.831 – – Pokritost uvoza z izvozom v % 94 97,9 – –

– ni pojava ali izračun ni smiseln