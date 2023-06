Piranski Anbotovci stari 20 let

Piran, 6. junij 2023 – Piran je znan po dolgem pomolu in beneški arhitekturi. Znan je tudi po znamenitem Tartinijevem trgu, na katerem najdemo znamenito beneško hišo in hišo velikega italijanske violinista, skladatelja in glasbenega teoretika, ki je postal sinonim s »svojim« trgom. V Piranu v mestni hiši iz 19. stoletja je tudi kamniti lev, simbol nekdanje Beneške republike. Pa bližnja katedrala sv. Jurija ima slike iz 17. stoletja. In še bi lahko naštevali, kaj vse ponuja Piran, če nas ne bi nekdo spomnil, da moramo omeniti tudi društva Anbot Piran.

Prav! Pa ga dajmo, in to z razlogom. Namreč, minulo nedeljo, 3. junija, je društva Anbot Piran obeležilo 20. obletnico svojega delovanja. Omenjamo ga zato, ker je, s svojimi le dvajsetimi leti, gonilna sila, ki v uvodu omenjena spoznanja o znamenitostih Pirana širi med obiskovalce tega, prvič v 7. stoletju pisno omenjenega obmorskega bisera.

Društva Anbot Piran je s svojim delovanjem uspešno vodi različne pomembne projekte, kot so dnevi evropske kulturne dediščine, sejem starin in izdelkov domače obrti (praviloma – vsako zadnjo soboto v mesecu), razstave, galerije, sodeluje z društvi in ustanovami, prostovoljstva, s svojim delovanjem je tudi zelo aktivno vpeto v medgeneracijsko sodelovanje v mestu. Znano pa je tudi po svojih študijskih krožkih, paradi učenja, tedni vseživljenjskega učenja, restavratorstva, in še bi lahko naštevali.

Z eno besedo, društva Anbot Piran je eno od institucij mesta Piran (da, se ve, gre za prostovoljno društvo), ki s svojimi raznovrstnimi dejavnostmi povezuje Pirančane, in pomaga, da obiskovalci Pirana vzljubijo kot mesto, in sicer zato, kjer se v nem vedno nekaj dogaja.

Predsednica društva Tatjana Uršič pravi, da ustvarjalnega in uspešnega delovanja Društva Anbot Piran ne bi bilo, če gospa Vojka Štular, ki je bila županja Pirana, ko so društvo snovali, ne bi dojela njegove pomembnosti. In tudi, če ne bi bilo gospoda Gašparja Mišiča, ki je vseh 20 let skrbel, da je društvo imelo zagotovljen ustrezen prostor, kjer so lahko izvajali dejavnosti.

Torej, 20. let je za članicami in člani društva Anbot, katerega delovanje so obeležili, 3. junija, s posebnim druženjem. Omeniti velja, da so Anbotovci ob druženju postregli hlebec kruha od an bot (na fotografiji zgoraj), ki ga je ob njihovem jubileju spekel, prav za ta namen, njihov podpornik gospod Ivan Zupančič – Župa.

Iz društva Anbot Piran še sporočajo, se bodo tudi v prihodnje trudili, da njihove dejavnosti ne bodo zamrle, ampak se bodo še razširile. Seveda, če bodo to razumeli in sprejeli njihovi zvesti privrženci – Pirančani. No, pa tudi tisti, ki delujejo v plači na Tartinijev trg 2. Saj res! Tudi mi jim bomo stali ob strani, po svojih močeh stali ob strani, če bodo dejavni kot doslej./Pripravil: J.T./Fotografije: Društvo Anbot Piran/