Podjetja povezana v večnacionalne skupine ustvarijo kot polovico (53 %) vsega prihodka v Sloveniji

Slovenija, 10. junij 2023 – Kot ugotavlja statistična analiza SURS podjetja, ki so bila povezana v večnacionalne skupine, so ustvarila nekaj več kot polovico (53 %) vsega prihodka v Sloveniji in zaposlovala več kot četrtino (28 %) vseh oseb, ki so delale.

Država nadzora približno polovice skupin podjetij

Gospodarsko dejavnost v Sloveniji je leta 2021 soustvarjalo 5.876 skupin podjetij, od tega jih je bila več kot tretjina rezidenčnih. Skupaj z večnacionalnimi skupinami pod domačim nadzorom je država nadzora približno polovice skupin podjetij.

Podobno kot leto prej pa je bila preostala polovica skupin podjetij pod tujim nadzorom, od tega nekaj manj kot polovico (41 %) nadzirajo obvladujoča podjetja iz štirih držav članic EU (Avstrije, Hrvaške, Nemčije in Italije).

Prevladujoče države nadzora iz preostalega sveta so Združeno kraljestvo in Združene države Amerike, ki skupno obvladujejo skoraj enako število skupin podjetij kot Avstrija, vodilna država nadzora obvladujočih podjetij večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom.

V zadnjih letih ni bilo večjih sprememb v prevladujočem področju dejavnosti pri različnih vrstah skupin podjetij.

Največji delež rezidenčnih skupin podjetij (20 %) je spadal v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, največji delež večnacionalnih skupin podjetij pod domačim nadzorom (23 %) in pod tujim nadzorom (31 %) pa v področje dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Velikostni razred skupin podjetij do vključno petih enot prevladuje pri rezidenčnih skupinah in skupinah pod tujim nadzorom

Približno 87 % podjetij, povezanih v rezidenčne skupine podjetij, je spadalo v velikostni razred skupin do vključno pet enot, medtem ko je bil pri večnacionalnih skupinah podjetij pod tujim nadzorom delež še večji (90 %). Pri večnacionalnih skupinah podjetij pod domačim nadzorom je bilo razmerje bolj uravnoteženo, saj je 53 % podjetij spadalo v velikostni razred do vključno pet enot, preostali delež pa v velikostni razred šest ali več enot v skupini.

Podjetja, ki so bila povezana v rezidenčne skupine podjetij in so spadala v velikostni razred skupin do vključno pet enot, so ustvarila 85 % vsega prihodka te vrste skupin podjetij, pri večnacionalnih skupinah podjetij pod tujim nadzorom je delež znašal 72 %. Pri večnacionalnih skupinah podjetij pod domačim nadzorom je bilo ravno obrnjeno, saj je velikostni razred do vključno pet enot ustvaril le 17 %.

Pri zaposlenosti je bilo podobno kot pri ustvarjenem prihodku. Podjetja, povezana v rezidenčne skupine z do vključno petimi enotami, so zaposlovala 81 % vseh oseb, ki so delale v tej vrsti skupin, pri večnacionalnih skupinah podjetij pod tujim nadzorom je delež obsegal 71 %. Skupine podjetij pod domačim nadzorom v velikostnem razredu do vključno pet enot so zaposlovale le četrtino vseh oseb, ki so delale v tej vrsti skupin.

Manj kot 1 % podjetij, povezanih v večnacionalne skupine pod domačim nadzorom, ustvarilo petino vsega prihodka v Sloveniji

V opazovanem letu je 8.804 podjetij, povezanih v skupine, predstavljalo le 4 % vseh podjetij v Sloveniji, a so zaposlovala več kot tretjino (35 %) vseh oseb, ki so delale, in ustvarila skoraj dve tretjini (62 %) vsega prihodka.

Več kot polovico prihodka v Sloveniji so ustvarile večnacionalne skupine podjetij, od tega 22 % pod domačim nadzorom in 31 % pod tujim nadzorom, v njih pa je bilo zaposlenih več kot četrtina (28 %) vseh oseb, ki so delale. Manj kot 1 % podjetij, ki so bila povezana v večnacionalne skupine pod domačim nadzorom, je zaposlovalo nekaj manj kot 11 % vseh oseb, ki so delale./LN/Vir: SURS/