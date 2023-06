Dnevi od 15. junija do 18. junija v znamenju vseslovenskega literarnega festivala  

Slovenija, 11. junij 2023 – V Cirkuški dvorani Fuskabo je bil, minulo sredo, 7. junija, uvod v letošnji vseslovenski literarni festival 28. Slovenski dnevi knjige v organizaciji Društva slovenskih pisateljev, ki se začenja prihodnji teden 15. junija.

Festival bo letos potekal pod geslom »Na poti v deželo čudes«, v desetih partnerskih mestih (Murski Soboti, Ormožu, Mariboru, Brežicah, Slovenskih Konjicah, Celju, Novem mestu, Škofji Loki, Kopru in Trstu), med 15. in 18. junijem pa se bo osrediščil na Vrtu Društva slovenskih pisateljev na Tomšičevi 12 v Ljubljani, kjer organizatorji pripravljajo 30 raznolikih literarnih dogodkov, ki jih bo spremljal Sejem na zraku v organizaciji pisarne Ljubljana, Unescovo mesto literature.

V programu 28. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani bodo sodelovali številni vidni avtorji in literarni strokovnjaki: Renata Salecl, Ali Žerdin, Esad Babačić, Erica Johnson Debeljak, Ksenija Jus, Andraž Rožman, Tomo Podstenšek, Andrej Detela, Vida Mokrin Pauer, Marko Kravos, Maša Ogrizek, Andrej Predin, Blanka Erhatič Kralj, Julija Lukovnjak, Glorjana Veber, Tina Košir, Ana Geršak in drugi. Festival se bo sklenil s koncertom Ane Vipotnik in Igorja Leonardija.

Na dogodkih Kava s pesmijo bosta nastopila Jure Vuga pa tudi pesnica in glasbenica Klarisa Jovanović z novo pesniško zbirko Če v juho pade muha.

V okviru festivala bomo spremljali podelitev nagrade kritiško sito, podelitev Lavrinove diplome, branje pesnic in pesnikov Pesmomatovega nagradnega natečaja ter branje nominiranih literatov Festivala mlade literature Urška 2023.

Svoje novosti bodo predstavile založbe Mladinska knjiga, Založba /*cf., Založništvo tržaškega tiska, KUD Sodobnost International, Grafenauer založba, KUD Logos, LUD Literatura, Založba Obzorja, Založba Goga, KUD AAC Zrakogled.

28. Slovenski dnevi knjige v četrtek, 15. junija, vabijo tudi na večerno branje članov Društva slovenskih pisateljev, na katerem so sodelovanje že potrdili Barbara Korun, Mateja Gomboc, Lela B. Njatin, Neli Filipič, Meta Kušar, Peter Rezman, Mirana Likar Bajželj, Lidija Dimkovska, Lidija Golc in Veronika Simoniti.

Novost festivala, ki ga vodita pisateljici Luna J. Šribar in Nina Kokelj, je potujoči pisateljski kombi s kovčki, polnimi knjig, ki jih skupaj z zgodbami prinaša v partnerska mesta in druge, manjše kraje. V sredo, 14. junija, bo tako denimo otroke v vasici Sv. Anton v zaledju Kopra ter v slovenski vasi Trebče blizu Trsta obiskala mladinska pisateljica Nataša Konc Lorenzutti, v petek, 16. junija, pa bo pisateljski kombi med otroke v Mavčičah na Gorenjskem pripeljal mladinsko avtorico Gajo Kos.

Program festivala v Ljubljani, pa tudi v partnerskih mestih in na poti potujočega pisateljskega vozila lahko najdemo na spletni strani – www.dneviknjige.si.

Izjava, ki odražajo pomembnost, vrednost in moč literature:

Luna J. Šribar, pisateljica in antropologinja, ki skupaj z Nino Kokelj vodi in snuje 28. Slovenske dneve knjige: »Besede imajo silno moč. Pretvarjajo stvarnost v fikcijo, ampak tudi obratno. Naša domišljija je ta, ki ustvarja tudi stvarnost. Vse se prepleta in včasih ne vem več, kje je meja med zgodbami in vsakdanom.

»A zdaj bosta pa še iz knjig naredili cirkus,« se je zabaval Aleš, naš lektor. Res je, knjige so tudi naše pribežališče pred kaotičnostjo vsakdana. To ljubo samotno branje te navzven ustavi, pomiri, a obenem začne tvoj notranji svet brbotati. Knjiga te spremeni. In potem greš v svet, privlačiš nove ljudi, sprožaš drugačne dogodke.

›Na poti v deželo čudes.‹ Z Nino sva izbrali to vodilo letošnjega festivala, ne da bi razmišljali o posledicah. Čudesa so se namreč potem začela neustavljivo dogajati. Aleš Brence, naš voznik literarne turneje, je opazil Minibus veselja: »To je pa kot naročeno za našo turnejo.« Ko sva potrkali na vrata Zavoda Salesianum, nama je na široko odprl vrata Boštjan Jamnik, vodja Skale. Takoj sva vedeli, da sva na pravem mestu. Okrog njega so skakali in vriskali otroci, vse je ščebetalo, tok je bil neustavljiv. Popeljal naju je naravnost v cirkuško dvorano, kjer so vadili, nič drugega kot predstavo Peron čudes. In le kje drugje bi se lahko začela naša literarna turneja, naš vseslovenski literarni festival!«

Tina Popovič, vodja pisarne Ljubljana, Unescovo mesto literature: “Ljubljana je leta 2015 pridobila stalni naziv Unescovega mesta literature in v pisarni, v kateri z nazivom upravljamo, povezujemo literarno skupnost ter z različnimi programi sporočamo, da je branje knjig ena najpomembnejših in najbolj smiselnih aktivnosti, ki jih lahko počnemo v prostem času. Ker pa ni samoumevno, da lahko beremo toliko knjig v slovenščini, je pomembno, da vsake toliko kakšno knjigo, bodisi zase bodisi kot darilo, tudi kupimo. S tem namenom smo se že v času epidemije povezali z založniki in začeli pripravljati manjše knjižne sejme, ki ob različnih priložnostih vstopajo v javne prostore in prizorišča v Ljubljani. Tokrat, v okviru Slovenskih dnevov knjige, skupaj z založbami organiziramo 8. knjižni sejem na zraku, ki bo od petka, 16. junija, do nedelje, 18. junija, vsak dan med 10. in 20. uro. Mize na vrtu Društva slovenskih pisateljev bo s knjigami obložilo več kot 30 založb. Te bodo ponudile svoje najboljše knjige, številne tudi s sejemskimi popustu. Na stojnicah bodo navzoči založniki, ki svoje knjige najbolje poznajo in bodo veseli vprašanj ter pogovorov o njih, z veseljem bodo priporočili tudi knjige za poletno branje.”

Boštjan Jamnik, vodja Zavoda Salesianum, OE Skala: »Organizacija Skala je začela delovati pred več kot 25 leti. Po zgledu salezijancev drugod po svetu (tistih, ki se zgledujejo po svetem Janezu Bosku) je začela z vzgojnim in preventivnim delom na območju Fužin pa tudi drugod po Ljubljani in Sloveniji. Vse od začetka smo želeli več kot le pomagati mladim, da bi se izognili nevarnostim, s katerimi se srečujejo; Skala deluje preventivno, kar pomeni, da želi preprečiti, da bi mladi zašli na stranpoti, v kriminal itd. Poleg tega pa je bila vedno v ospredju tudi želja, da bi mlade opolnomočili za življenje. Naš cilj je predvsem pomoč mladim, da si pridobijo dostojen poklic, da se naučijo srčne kulture, lahko bi rekli – osnovnih stvari. Takoj zatem smo na Skali iskali načine, kako mladim pomagati, da izrabijo vse svoje potenciale in možnosti. Tako je Skala od vsega začetka poleg uličnega dela in mladinskega centra organizirala razne počitniške programe, programe za prostovoljce, delavnice, vključevala otroke in mlade v različne skupine itd. Skozi leta smo organizirali športne pa tudi filmske (snemali so lastne mladinske filme) in plesne skupine (učili so se različnih plesov), nastajali so bendi, v zadnjem obdobju pa je zelo aktualen predvsem cirkus.

Zakaj se nam zdijo cirkus pa tudi gledališče, film in ne nazadnje branje, knjiga tako pomembni? V času digitalizacije, ko nam je vse na dosegu roke, ko umetna inteligenca nekako razmišlja namesto nas, sta še kako pomembni kultura in odprtost za presežno. Pravijo, da nova tehnologija predvsem spreminja način razmišljanja, ga omejuje, da ni več domišljije, ustvarjalnosti. Cirkus, gledališče, knjige in branje pa vse to prinašajo.

Sam osebno sem v mladosti veliko bral. Včasih me je moral oče vleči stran od knjig; zdaj ni več tako, se pa zavedam pomembnosti branja oziroma čutim pomanjkanje, kadar premalo berem. Ob knjigi najprej pomislimo na šolo, učenje, teste. Vendar je knjiga veliko več, saj širi obzorja in uči ter vzgaja za življenje. Govorimo o celostnem človeškem razvoju, kar je za nas najpomembnejše.

Skala je del različnih mrež, od mreže preventivnih programov do mreže Mladinskih centrov Ljubljana, mednarodne cirkuške mreže Caravan itd. S povezovanjem lahko naredimo veliko več in bolj kvalitetno. Sem vesel in hvaležen, da lahko sodelujemo pri tako lepem projektu, in upam, da bosta tudi z našo pomočjo knjiga in branje postala bolj del našega vsakdanjika.«

Nataša Konc Lorenzutti, pisateljica in predsednica Sekcija Društva slovenskih pisateljev za otroško in mladinsko literaturo (Prebere odlomek iz svoje knjige Tronci, ki je izšla pri Mladinski knjigi leta 2021. V zgodbi se deček Izidor po telefonu, ki si ga je napravil iz kartona, pogovarja s Troncijem.):

“Pravi, da mu starši zvečer berejo debele knjige, sam pa še bere tanke. Toda ko bo velik kakor Tronci, bo tudi on bral – debele knjige. Brez male šole s tankimi knjigami ni mogoč vstop na univerzo, kjer so debele knjige.”