V Sloveniji višji stopnji samooskrbe z medom in sadjem

Slovenija, 12. junij 2023 – Kor ugotavlja Statistični urad RS, je bilo lani na prebivalca v Sloveniji za prehrano na voljo v povprečju 133 kg sadja, 115 kg žit, 105 kg zelenjave, 87 kg mesa, 70 kg krompirja, 11 kg jajc in 1 kg medu.

Pri medu stopnja samooskrbe visoka

V primerjavi z letom 2021 so bile stopnje samooskrbe lani višje pri skoraj vseh živalskih bilancah, znižale pa so se pri rastlinskih bilancah, razen pri sadju. Pri živalskih proizvodih se je stopnja samooskrbe z mesom zvišala za 2 odstotni točki (na 87 %) in z medom za 75 odstotnih točk (na 90 %), pri jajcih pa je upadla za 3 odstotne točke (na 94 %). Pri rastlinskih pridelkih se je stopnja samooskrbe s sadjem zvišala za 15 odstotnih točk (na 29 %), znižala pa se je pri krompirju, in sicer za 8 odstotnih točk (na 36 %), pri zelenjavi za 5 odstotnih točk (na 38 %) in pri žitih za 11 odstotnih točk (na 73 %).

Stopnja samooskrbe po rastlinskih kmetijskih proizvodih, koledarsko leto, Slovenija

Stopnja samooskrbe po živalskih kmetijskih proizvodih, koledarsko leto, Slovenija

Domača proizvodnja medu in sadja večja

Pridelali smo 2.400 ton medu oz. 12-krat toliko kot leto prej (200 ton). Domača proizvodnja sadja je obsegala 93.000 ton ali skoraj 3-krat toliko kot v 2021 (34.000 ton).

Za prehrano na voljo večje razpoložljive količine pri medu, sadju in krompirju

Na prebivalca Slovenije je bilo v prejšnjem letu za prehrano na voljo 133 kg sadja, 115 kg žit, 105 kg zelenjave, 87 kg mesa, 70 kg krompirja, 11 kg jajc in 1 kg medu. V primerjavi z letom pred tem je bila razpoložljiva količina za prehrano večja pri medu (za 117 %), sadju (za 22 %) in krompirju (za 11 %), zmanjšala pa se je pri zelenjavi (za 12 %) ter mesu in žitih (za 2 %). Pri jajcih je razpoložljiva količina za prehrano ostala na ravni predhodnega leta./LN/Vir: SURS/

Razpoložljiva količina za prehrano na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija