Koncertni vrhunci Poletnih noči, zbrani na vinilki

Ljubljana, 20. junija 2023 – Nocoj, 20. junija, se bo na Kongresnem trgu v Ljubljani odvil tradicionalni gala koncert Poletna noč, spremljati pa ga bo moč tudi v neposrednem prenosu na Prvem programu Radia Slovenija – Prvi s pričetkom ob 20.45. Tokrat bo ta posvečena izjemnemu avtorskemu opusu kantavtorja Tomaža Domicelja, ki letos praznuje 75 let.

Skozi večer nas bo popeljala Miša Molk, pod taktirko Patrika Grebla ter v izvedbi Big Banda, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija in priznanih slovenskih izvajalcev pa bodo ponovno zazvenele Domiceljeve zimzelene uspešnice, kot so: Slovenskega naroda sin, Danes bo srečen dan, Jamajka, Avtomat, Življenje je lepo, Ker te nima rad, Banane in mnoge druge.

V skoraj 20. letih prireditve, ki jo vsako leto organizira RTV Slovenija skupaj s Festivalom Ljubljana, so se na koncertih Poletna noč poklonili številnim skladateljem in pevcem, ki so zaznamovali zlate čase Slovenske popevke.

Nekatere najboljše izvedbe s preteklih gala koncertov smo zdaj zbrali na vinilni izdaji Poletna noč: koncertni vrhunci Vol. 1.Na njej boste med drugim našli skladbe: Orion, Poletna noč, V Ljubljano, Leti, leti lastovka, Pegasto dekle, Ko boš prišla na Bled, Vrača se pomlad in Vozi me vlak v daljave v izvedbi Nine Strnad, Eve Boto, Nuške Drašček, Teje Leskovšek, Ota Pestnerja, Andraža Hribarja, Eve Hren, Gregorja Ravnika, Saše Lešnjek in Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija ter v spremljavi Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija pod taktirko Patrika Grebla.

„Če sodim po tem, koliko ljudi najrazličnejših starosti me čez leto pocuka za rokav in z menoj deli svoje navdušenje nad obiskom pretekle Poletne noči, bo prva diskografska izdaja koncertnih vrhuncev dobrodošla pri vseh, ki bi najlepšo glasbeno noč želeli podoživeti še večkrat. Pred vami, spoštovani ljubitelji slovenske popevke, je prva vinilna izdaja nekaterih najbolj doživetih pevskih in glasbenih izvedb s preteklih gala koncertov Poletna noč, ki želi tudi z domišljenim sporedom pričarati polnokrvno koncertno izkušnjo, ki se venomer prične z instrumentalno izvedbo najlepše slovenske popevke, po kateri prireditev nosi ime,“ je LP, ki vsebuje tudi pretočno kodo, ki omogoča prenos skladb v digitalnem formatu, v svet pospremil dirigent in glasbeni vodja Poletne noči Patrik Greblo. Morda pa že naslednje leto dočakamo rojstvo druge vinilne izdaje Poletne noči?