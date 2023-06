Slovenija, 22. junija 2023 – Kot kaže analiza Statističnega Urada RS je bilo lani v Sloveniji pri vseh vrstah javnega linijskega prevoza prepeljanih več potnikov, tako z avtobusi v mestnem, medkrajevnem kot v mednarodnem javnem linijskem prevozu.

V mestnem javnem linijskem prevozu, …

V primerjavi z letom prej je bilo lani v mestnem javnem linijskem prevozu prepeljanih skoraj 38 milijonov potnikov ali za 55 % več. Mestni avtobusi so prevozili skupno skoraj 18 milijonov kilometrov in za to porabili približno 4,7 milijona litrov dizelskega goriva in 3,2 milijona ton stisnjenega zemeljskega plina. Zelo se je povečalo število prevozov z električnimi mestnimi avtobusi; porabljenih je bilo 339.000 kilovatnih ur, leto prej le 70.000.

… v medkrajevnem javnem linijskem prevozu …

Avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu so prepeljali približno 24 milijonov potnikov ali za 61 % več kot leto prej. Skupno so prevozili 52 milijonov kilometrov in za to porabili približno 15,3 milijona litrov dizelskega goriva.

… in tudi v mednarodnem javnem linijskem prevozu

Z avtobusi v mednarodnem javnem linijskem prevozu je bilo prepeljanih približno 33.000 potnikov ali na letni ravni za 27 % več. Skupno je bilo prevoženih 310.000 kilometrov in porabljenih 38.000 litrov dizelskega goriva./LN/Vir: SURS/

Cestni javni linijski prevoz potnikov po vrstah prevoza, Slovenija, 2022

Mestni prevoz Medkrajevni prevoz Mednarodni prevoz Potniki (1.000) 37.595 23.970 33 Potniški kilometri (1.000)1)2) … 451.083 884 Prevoženi kilometri (1.000) 17.614 52.020 310 Porabljeno gorivo – dizelsko gorivo (1.000 l) 4.730 15.303 38 Porabljeno gorivo – stisnjen zemeljski plin (t) 3.172 – – Porabljeno gorivo – elektrika (kWh) 339.168 – –

… ni podatka

– ni pojava ali izračun ni smiseln

1) Podatki o potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).

2) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.