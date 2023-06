Putin v nujnem televizijskem nagovoru obljubil, da bo sprejel odločne ukrepe za stabilizacijo razmer po akciji Jevgenija Prigožina v Rostovu na Donu

Rusija, 24. junij 2023 – Potem ko vsi svetovni mediji poročajo, o kaotičnem stanju v Rusiji, natančneje, trenutno v pokrajini Rostovu na Donu, ki naj bi zasedli plačanci skupine Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina, se je v nujnem televizijskem nagovoru oglasil tudi ruski predsednik Putin.

Putin je plačance skupine Wagner posvaril, da je oboroženi upor izdaja in da bo vsakdo, ki se bo lotil z orožjem Rusije, kaznovan.Putin je nagovoru dejal, da bo sprejel odločne ukrepe za stabilizacijo Rostova na Donu (pomembno mesta na jugu Rusije), kjer pa je vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin (doslej nosilec Rusije boja v Ukrajini) izjavil, da so njegove sile prevzele nadzor nad vsemi vojaškimi objekti v tej pokrajini, in to brez upora ruskih sil.

“To je udarec za Rusijo, za naše ljudi. In naša dejanja za obrambo domovine pred takšno grožnjo bodo ostra. Vsi tisti, ki so namerno stopili na pot izdaje, ki so pripravljali oboroženo vstajo, ki so stopili na pot izsiljevanja. in terorističnih metod, bo deležen neizogibne kazni, odgovarjal bo tako pred zakonom kot pred našimi ljudmi,” je dejal Putin in akcijo skupine Wagner označil za “nož v hrbet”.

Iz Rusije med tem prihajajo sporočila, da v Moskvi deluje režim protiteroristične operacije, potem ko je Prigožin obljubil, da bo strmoglavil rusko vojaško vodstvo.

Rusko obrambno ministrstvo je v izjavi, objavljeni na Telegramu, ki je bila namenjena plačanskim borcem, zapisalo, da so bili prevarani in vpleteni v “kriminalno avanturo”, Prigožina.

Prigožin in njegovi borci so prestopili iz Ukrajine v Rusijo in vstopili v Rostov, ne da bi se soočili z odporom mejne straže. Prigožin je dejal, da so njegovi možje pripravljeni iti “do konca” proti ruski vojski in bodo uničili vsakogar, ki jim bo stal na poti.

Prigožin je v petek dejal, da razlogi Kremlja za invazijo na Ukrajino temeljijo na lažeh, ki so jih izmislili vrhovi vojske. Več mesecev je odkrito obtoževal Šojguja (Sergej Kužugetovič Šojgu (rojen 21. maja 1955) je ruski politik in general ruskih oboroženih sil, od leta 2012 minister za obrambo Ruske federacije) in Gerasimova hude nesposobnosti.

Nadalje je obtožil Šojguja: “Vojna je bila potrebna … da bi Šojgu lahko postal maršal … da bi lahko dobil drugo medaljo ‘Heroja’ [Rusije],” je dodal. “Vojna ni bila potrebna za demilitarizacijo ali denacifikacijo Ukrajine.”

Vodja Wagnerja je prav tako napadel vladajočo elito, češ da je pohlep spodbudil njeno željo po prevzemu premoženja iz ukrajinske regije Donbas. “Naloga je bila razdelitev materialnih sredstev,” je dejal. “V Donbasu je prišlo do velike kraje, a hoteli so več.”

Ob kaotičnem stanju v Rusiji je Putin potrdil, da je res to, da je Wagner prevzel nadzor nad vojaškimi objekti v Rostovu na Donu in priznal, da so razmere tam težke.

Tako kot pred tem že obrambno ministrstvo je pripadnike Wagnerja pozval, naj se predajo. Vsem naj bi v tem primeru zagotovili varnost.

V Moskvi je v veljavi protiteroristični režim, na ulicah so oklepniki in vojaški tovornjaki. Podobne ukrepe so razglasili tudi v regiji Voronež na jugozahodu Rusije, ki meji na Ukrajino. Kakšno je pravzaprav stanje v Rusiji, verodostojnih podatkov, nima noben mediji. Vsi pa poročajo, da je stanje v Rusiji kaotično.

Velja vedeti – Rostov na Donu je pristaniško mesto v Rusiji. Leži na jugovzhodu Vzhodnoevropskega nižavja ob reki Don 46 km od njenega izliva v Azovsko morje, 1094 km južno od Moskve. Je upravno središče Rostovske oblasti, od 13. maja 2000 pa upravno središče Južnega zveznega okrožja. Rostov na Donu je bil ustanovljen leta 1749 po odloku carice Elizabete I. Predmestje mesta leži na delti reke Don. Rostov ima vzdevek »južna prestolnica Rusije«. Leta 2019 je imelo mesto 1.133.307 prebivalcev (ocena). ./LN/Objava pripravljena po podatkih VOA/