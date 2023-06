Stanovanjske nepremičnine se še naprej dražijo

Slovenija, 24. junij 2023 – Stanovanjske nepremičnine so bile na četrtletni ravni dražje za 1,6 %, na letni pa za 8,8 %, kaže analiza Statističnega urada RS. Število prodaj je bilo pod ravnijo lanskega povprečja.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin na četrtletni ravni neprenehoma rastejo že več kot tri leta

Rabljene stanovanjske nepremičnine (tj. rabljena stanovanja in hiše skupaj) so se na četrtletni ravni podražile za 2,5 %. Cene rabljenih družinskih hiš so se zvišale za 6,4 %, cene rabljenih stanovanj pa za 0,2 %.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Mariboru (za 5,6 %), medtem ko so se v Ljubljani in preostali Sloveniji pocenila (za 1,8 % oz. 0,3 %).

Cene novih stanovanjskih nepremičnin po treh zaporednih četrtletnih zvišanjih tokrat znova nižje

Nove stanovanjske nepremičnine (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so bile v primerjavi s prejšnjim četrtletjem cenejše za 8,4 %. Cene novih stanovanj so se znižale za 12,5 %, cene novih družinskih hiš pa zvišale za 5,9 %.

Na letni ravni rast cen višja pri rabljenih stanovanjskih nepremičninah

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 8,8-odstotna. Najizrazitejši dvig smo zaznali pri rabljenih družinskih hišah (dražje za 13,7 %); sledile so podražitve rabljenih stanovanj (za 6,5 %), novih stanovanj (za 4,0 %) in novih družinskih hiš (za 2,9 %).

Koliko stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih in po kolikšni vrednosti?

Skupna vrednost vseh v 1. četrtletju 2023 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 336,8 milijona EUR. To je bilo za približno desetino manj od skupne vrednosti vseh prodaj v zadnjem četrtletju 2022 (380,6 milijona EUR) in za četrtino vrednosti prodaj manj kot v istem četrtletju prejšnjega leta (451,5 milijona EUR).

Skupno je bilo prodanih 2.548 stanovanjskih nepremičnin oz. za približno desetino manj kot v četrtletju prej.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin se je zmanjšalo peto četrtletje zapored. Prodanih je bilo 2.474 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 321,4 milijona EUR.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 74, skupna vrednost prodaje 15,4 milijona EUR. To je bilo za približno 60 % manj kot četrtletje prej (36,1 milijona EUR) in za skoraj polovico manj kot pred enim letom (28,9 milijona EUR).

Objavljeni revidirani podatki o stanovanjskih nepremičninah za 2022

Od Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) smo naknadno pridobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin za 2022, zato smo izvedli t. i. nenačrtovano revizijo Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, v katerih bivajo lastniki, ter podatkov o številu in vrednosti prodaje stanovanjskih nepremičnin.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se lani zvišale za 8,0 % (po prvotni objavi za 5,1 %); nova stanovanja so se podražila za 9,5 % (po prvotno objavljenem podatku za 5,7 %), nove družinske hiše pa za 1,0 % (po prvotno objavljenem podatku za 2,4 %).

Skupna vrednost vseh v prejšnjem letu prodanih novih stanovanjskih nepremičnin je bila 135,4 milijona EUR (po prvotno objavljenem podatku okrog 53,2 milijona EUR), prodanih pa je bilo 571 novih stanovanjskih nepremičnin (po prvotni objavi 211).

