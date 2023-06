V Sloveniji danes obeležujemo dan državnosti; včerajšnji je bil namenjen ekologiji

Ljubljana, 25. junij 2022 – Slovenija danes, 25. junija 2023, praznuje dan državnosti, in sicer 32. obletnico osamosvojitve. Osrednja praznična prireditev je bila že sinoči, na ljubljanskem Kongresnem trgu. Slavnostna govornica na proslavi je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v svojem nastopu izpostavila nekaj uspehov, a pozabila našteti tudi številne neuspehe v zadnjih 32 letih.

Saj vemo, da se ve, a je prav ponoviti! – Slovenija dan državnosti zaznamuje kot spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Po slavnostni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti dan kasneje se je začela osamosvojitvena vojna.

Res je, Dan državnosti je eden najpomembnejših državnih praznikov v Sloveniji in predstavlja priložnost, da se kot država in kot narod povežemo ter se spomnimo svoje skupne zgodovine in dosežkov. A žal tudi po 32 letih ni tako. Še vedno obstajajo delitve, ki se celo poglabljajo. Škoda!

Po našem mnenju je sinočnja proslava delovala kot ekološki opomnik generacijam, ki so Slovenijo vodile preteklih 32 let in ne v poklon narodu, ki je naredil potrebne korake za svojo samostojnost in neodvisnost. No, morda pa se želi s takšnimi proslavami novim generacijam sporočiti, da je bila osnova dneva državnosti ekologija. Da! V tem primeru, je proslava izpolnila svoj namen.

Danes, 25. junija, pa le praznujte DAN DRŽAVNOSTI s ponosom kljub vse bolj razpadajočemu državotvornemu tkivu naše države, ki pa neposredno z ekologijo nima veliko skupnega.

Pa še to! Z različnimi prireditvami bodo današnji dan državnosti počastili tudi v številnih občinah. Kot zanimivost dodajmo, da se je tudi ameriški iskalnik Google s posebno vstopno stranjo pridružil praznovanju dneva slovenske državnosti./J. Temlin/