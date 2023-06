ZPS opozarja! Prenos podatkov je zunaj EU lahko tudi do 7150-krat dražji 

Slovenija, 24. junij 2023 – Pri Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili opozorilo ob potovanju v tujino izven EU, povezano z uporabo telefonov, predvsem pa pobvezano z prenosom podatov. Vlje vedeti, tako ZPS, da so stroški uporabe mobilnih storitev povsem drugačni, ko gostujete v omrežjih držav zunaj EU. Tu še vedno veljajo posebnosti, ki smo se jih v zadnjih letih, odkar obstaja evrotarifa, morda nekoliko odvadili.

Zato velja upoštevati opozorilo, da je prenos podatkov izven EU območja lahko dražje tudi za 7150-krat. In ne samo prenos podatkov! Za eno samo minuto klica bodo potrošniki včasih morali odšteli tudi več kot tri evre, za sporočilo SMS (do 70 znakov) pa celih 60 centov.

Velja vedeti, da v tujini vedno plačujemo mi, tako odhodne klice kot tudi dohodne klice. Prav tako nam bodo zaračunali vsako poslano kratko sporočilo (SMS), pri čemer bodo daljše sporočilo (več kot 160 znakov oziroma zgolj 70 znakov ob uporabi šumnikov in sičnikov) zaračunali kot več poslanih sporočil. In, seveda, plačali bomo tudi za vsak kilobajt prenesenih podatkov.

Čeprav so na Zvezi Potrošnikov Slovenije pri tokratnem pregledu ugotovili, da so v izbranih državah pri nekaterih operaterjih cene vendarle nekoliko nižje, večinoma še vedno velja, da sproščena uporaba mobilnega telefona v državah zunaj Evropske unije skoraj ni mogoča. Celovit pregled stroškov po operaterjih v Bosni in Hercegovini, Egiptu, Srbiji, Severni Makedoniji, Maroku, Tuniziji, Združenem kraljestvu, ZDA, Turčiji in Švici najdete na povezavi (dostop za člane z ZPS-geslom), kjer so zbrani tudi stroški gostovanja v omenjenih državah po slovenskih operaterjih.

Z višino cen izstopa Telekom Slovenije (edina izjema so nizke cene gostovanja v Združenem kraljestvu), tudi A1 in novi operater re:do nista ravno zgled ugodnega gostovanja. Na drugi strani ima T-2 kar dolg seznam držav, v katerih vsaj pri nekaterih operaterjih ponuja precej bolj sprejemljive cene, tudi za prenos podatkov.

Na splošno boste nekaj »popusta« dobili pri izbranih operaterjih na Balkanu, zlasti v državah nekdanje Jugoslavije, in tudi v Turčiji. Že na severu Afrike, kaj šele nekoliko dlje od nas, pa popuščanja pri ceni ni, vsi operaterji so enako dragi. Ne spozabite se v Združenem kraljestvu, kjer po brexitu veljajo nova pravila, prav tako evrotarife ne poznajo v Švici, San Marinu, Andori in Gibraltarju (z izjemo Telekoma Slovenije).

Ko cena preseže 61 evrov (z vključenim DDV), morajo operaterji ob gostovanju potrošnikov zunaj držav EU izključiti prenos podatkov.

Tako je določila Evropska komisija, ki je želela s tem potrošnike zaščititi pred ekscesnimi stroški, ki bi lahko nastali ob prenosu večje količine podatkov. Za primer omenimo, da bi potrošnik v omrežju, v katerem za 1 MB plača 15 evrov, za prenos 1 GB podatkov odštel več kot 15.000 evrov.

Cene za minuto klica v Slovenijo pogosto presegajo dva evra, iz bolj oddaljenih krajev pa boste lahko za vsako minuto pogovora plačali tudi več kot tri evre. Dohodni klici niso dosti cenejši, minuta pogovora bo račun okrepila za vsaj en evro, lahko tudi za več kot dva. Za poslano sporočilo boste največkrat plačali nekaj deset centov, za prenos podatkov pa vse tja do 15 evrov za en sam megabajt, kar je več kot 7000-krat več kot v Evropski uniji.

Kako se naj potrošnik izogne visokim cenam?

Gostovanje brez mobilnih omrežij

Najbolj preprosto je odpovedati se telefonu v tujini, ga izključiti iz mobilnega omrežja in ga uporabljati zgolj kot fotoaparat. Manj ekstremna možnost je, da telefon ostane priključen na mobilno omrežje, a z izključenim prenosom podatkov in/ali gostovanjem v tujih omrežjih (t. i. roaming).

Nakup lokalne kartice SIM

Predvsem za prenos podatkov je lahko smotrn nakup lokalne kartice SIM. Cene se med posameznimi državami in operaterji v njih precej razlikujejo, zato pred nakupom preverite različne možnosti, tudi pokritost omrežja izbranega operaterja. Nakup lahko opravite že na letališču ali pri drugih pogodbenih prodajalcih.

Nakup opcij pri slovenskem operaterju

Skoraj vsi slovenski operaterji ponujajo opcije za gostovanje v tujini. Pri izbiri bodite previdni, saj zakupljene količine največkrat veljajo zgolj v omrežju določenega operaterja.

»Ne stopite na ježka«: dve stroškovni pasti na počitnicah

Nehoten »preskok« na omrežje zunaj EU

Ko smo dovolj blizu meje (do 20 ali celo več kilometrov stran), se telefon lahko priključi na bazno postajo sosednje države, s čimer zapustimo prijazen prostor evrotarife in se znajdemo v svetu divjih cen mobilnih storitev zunaj EU. Pogosto se to zgodi brez vednosti uporabnika telefona, ki je lahko kar naenkrat obveščen, da je s prenosom podatkov v tujini presegel mejo 61 evrov.

Med najbolj kritičnimi so grški otoki blizu Turčije ali Albanije, Ciper, bližina Švice v Italiji, Avstriji, Nemčiji ali Liechtensteinu, Španija blizu Gibraltarja, Severna Irska in podobno.

Rešitev:

– na mejnih območjih bodite vedno pozorni, v katero omrežje ste vključeni,

– ročno izberite operaterja v državi EU,

– mejo stroška za prenos podatkov zunaj EU postavite na ničlo.

Tehnična hiba v omrežjih 4G (LTE)

Kljub izključenemu prenosu podatkov in podatkovnemu gostovanju telefon in omrežje izmenjata majhne količine podatkov. Obračunska enota za prenos podatkov je vsaj 100 kB, zato lahko tudi le nekaj kilobajtov podatkov pomeni konkreten strošek, še zlasti, če se ta izmenjava zgodi večkrat.

Rešitev:

– v nastavitvah telefona odkljukajte prednostno izbiro omrežij 3G ali celo samo 2G,

– tudi tu pomaga postavitev meje stroška za prenos podatkov v omrežjih zunaj EU na ničlo.

Stara navada naj ne bo železna srajca. Vsak mesec preglejte račun!

V vsakem primeru bodite pozorni na morebitne stroške mobilnih storitev v tujini, za katere ne veste, od kod izhajajo. Ob vrnitvi preverite trenutno stanje računa. Če se na njem znajdejo neznane postavke (denimo prenos podatkov zunaj EU, čeprav ste bili vseskozi v EU), se pisno pritožite operaterju. Enako velja, če se na računu znajde postavka za prenos podatkov v tujini, čeprav ste ga pred odhodom izključili.

Po naših informacijah operaterji po utemeljeni pritožbi tovrstne stroške večinoma odpišejo./LN/Vir: ZPS/