Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji večja kot v prejšnjem maju

Slovenija, 26. maj 2023 – Kot kaže analiza Statističnega urada RS se je proizvodnja električne energije maja 2023 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta (2022) povečala, medtem ko se je oskrba z energenti zmanjšala.

Proizvodnja električne energije na letni ravni večja, uvoz manjši

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.379 GWh in se je v primerjavi z aprilom povečala za 18 %, v primerjavi s prejšnjim majem pa prav tako povečala za 18 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 63 % večja, v termoelektrarnah za 10 % manjša in v jedrski elektrarni za 2 % večja kot pred enim letom.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 7 % manjša kot pred enim letom.

Uvozili smo 749 GWh, izvozili pa 981 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim majem je bil uvoz za 14 % manjši, izvoz pa za 8 % večji.

Poraba električne energije na mesečni ravni nekoliko večja

Gospodinjstva so maja porabila 251 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 596 GWh, pri čemer je poraba v gostinski dejavnosti znašala 32 GWh. Ljubljana je bila edina občina z več kot 10-odstotno porabo električne energije v omenjeni dejavnosti, znašala je 15,9 %.

Upad količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je zmanjšala pri vseh kategorijah, razen pri drugih naftnih proizvodih, koksu ter pri ekstra lahkem kurilnem olju. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 50 %, 29 %, oziroma za 9 %. Po drugi strani so se zmanjšale količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 52 %, zemeljskim plinom za 15 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 14 %, utekočinjenim naftnim plinom za 10 %, črnim premogom in antracitom za 10 % in motornim bencinom za 6 %.

V primerjavi s prejšnjim majem pa so upadle količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 57 %, črnim premogom in antracitom za 29 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 27 %, dizelskim gorivom za 8 %, utekočinjenim naftnim plinom za 7 % in koksom za 7 %./LN/Vir: SURS/

Proizvodnja električne energije, Slovenija, april 2023

Električna energija, Slovenija

maj

2022 apr

2023 maj

2023 maj 2023

maj 2022 maj 2023

apr 2023 GWh sprememba v % Proizvodnja na pragu – skupaj 1.165 1.167 1.379 18 18 od tega hidroelektrarne 363 375 592 63 58 od tega termoelektrarne 256 239 230 –10 –3 od tega jedrska elektrarna 509 502 516 2 3 Uvoz 872 741 749 –14 1 Izvoz 912 851 981 8 15 Razpoložljiva električna energija 1.098 1.023 1.110 1 8 Poraba gospodinjstva 251 283 251 0 –11 Poraba poslovni subjekti 653 558 596 –9 7

Oskrba z energenti, Slovenija