Prebivalce Slovenije od potovanj odvrnili finančni razlogi

Slovenija, 26. junij 2023 – Na vsaj eno zasebno potovanje se je v opazovanem obdobju odpravila četrtina prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. Odšli so na milijon zasebnih potovanj in na teh ustvarili okoli 3,2 milijona prenočitev.

Manj kot tretjina prebivalcev turistično potovala

V letošnjem 1. četrtletju se je vsaj enega turističnega potovanja (zasebnega in/ali poslovnega) udeležilo 484.000 oziroma 27 % prebivalcev Slovenije, starih najmanj 15 let.

Največji delež udeležencev potovanj je bil iz starostne skupine 25–44 let (39 %), najmanjši pa iz skupine 15–24 let (11 %). Povprečna doba bivanja v Sloveniji je bila najdaljša med prebivalci, starimi 65 let ali več, v tujini so največ prenočitev ustvarili 15–24-letniki.

Več kot polovica zasebnih potovanj opravljenih v Sloveniji

Domači turisti so odšli na okoli 1,2 milijona turističnih potovanj, od tega jih je bilo približno milijon zasebnih. Nekaj več kot polovico teh (57 %) so opravili v Sloveniji, med preostalimi tujimi destinacijami je bila ciljna država najpogosteje Hrvaška (35 %), sledili sta Bosna in Hercegovina (18 %) ter Italija (15 %).

Na zasebnih potovanjih je bilo ustvarjenih 3,2 milijona prenočitev, 58 % teh v tujini. Posamezno zasebno potovanje v Sloveniji je v povprečju obsegalo 2,3 prenočitve, v tujini pa 4,2 prenočitve. Največ turistov na zasebnih potovanjih je prenočilo pri sorodnikih in prijateljih (32 %) ter v hotelih in podobnih objektih (26 %). 18 % jih je bivalo v lastnem počitniškem bivališču.

Izdatki na zasebnem potovanju so v povprečju znašali 89 EUR na dan. Več so v povprečju potrošili tisti na potovanjih v tujini.

Finančni razlogi glavni za neobhod na zasebno potovanje

Skoraj tretjina tistih, ki v 1. četrtletju niso zasebno potovali, je kot najpomembnejši razlog za neodhod navedla finančne omejitve. Četrtina se jih ni odpravila nikamor zaradi pomanjkanja prostega časa, 16 % jih je izpostavilo zdravstvene in druge razloge, nekateri pa niso čutili potrebe po potovanju (12 %).

Enodnevni izleti v tujino večinoma zasebne narave

Prebivalci Slovenije so skupno ustvarili okoli 433.000 enodnevnih izletov v tujino, večina je bila zasebnih. V povprečju so na takšnem enodnevnem izletu porabili 133 EUR na dan, večino izdatkov pa namenili za nakupovanje./LN/Vir: SURS/