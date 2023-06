Dobro je vedet – HONOR 90 dosegel najvišje mesto na DXOMARK-ovi lestvici zaslonov v svojem razredu pametnih telefonov

Slovenija, 28. junij 2023 – Honor je kitajska blagovna znamka za pametne telefone in podobne naprave, kot so tablični računalniki, prenosniki, pametni domovi in nosljive naprave. In Honorja sporočajo, da je njihov telefon HONOR 90 dosegel najvišje mesto na DXOMARK-ovi lestvici zaslonov v svojem razredu pametnih telefonov.

Gre za test zaslona pametnega telefona HONOR 90, ki je bil ocenjen z upoštevanjem šestih ključnih področjih, in sicer; berljivosti, barve, videa, gibanja, dotik in artefakti. Z oceno 140, ki izpolnjuje pogoje za zlato oznako DXOMARK Display je HONOR 90 na svetovni lestvici zaslonov DXOMARK dosega hvalevreden položaj.

“HONOR 90 ponuja ustrezen zaslon, ki z izjemno barvno reprodukcijo in berljivostjo v večini primerov uporabe zagotavlja uravnoteženo delovanje,” je komentiral oceno Thibualt Cabana, direktor ocenjevanja zaslona pri DXOMARK.

HONOR 90 se ponaša s 6,7-palčnim štirikotno ukrivljenim lebdečim zaslonom AMOLED (ang. AMOLED Quad-curved Floating), ki je impresiven rezultat nenehnih prizadevanj podjetja HONOR pri raziskavah in razvoju zaslona. Ukrivljen zaslon spominja na do roba napolnjen kozarec, kar obljublja izjemno izkušnjo gledanja. Plošča AMOLED z visoko ločljivostjo (2664×1200) lahko prikaže 1,07 milijarde barv in 100-odstotni barvni prostor DCI-P3, kar zagotavlja izjemno podroben in natančen prikaz tudi zelo kompleksnih in barvitih slik. Zaslon ima vrhunsko svetlost HDR 1.600 nit s poudarjenimi živimi barvami, ki jih ponuja HDR.

DXOMARK je neodvisni laboratorij in mednarodni nosilce ocenjevanja kakovosti tako profesionalne kot zabavne elektronike. Biti ocenjen s strani DXOMARK in doseči visok rezultat je dokaz kakovosti naprave.

Velja dodati, da po predstavitvi naprav Magic5 Pro HONOR napoveduje evropsko premiero novih pametnih telefonov HONOR 90 in 90 Lite. Nova serija naprav, ki se uvrščajo v višji srednji cenovni razred. Nova telefona bo Honor uradno predstavljil na predstavitvenem dogodku 6. julija ob 15. uri v Parizu, so še sporočila Honorja.

Velja dodati, da je blagovna znamka Honor, ki je zdaj samostojna družba s tem imenom, bila ustanovljena konec 2020, ko jo je Huawei prodal konzorciju kitajskih podjetij, katerih glavni lastniški nosilci so pod državnim nadzorom.

Seveda pa se naši kupci pametnih naprav, tudi telefonov lahko odločajo med veliko blagovnimi znamkami izjemnih telefonov, ki so vsi podprti s slovenskimi navodili, razen ameriške blagovne znamke Apple, ki mirno ignorira našo zakonodajo./LN/