Prva etapa Dirka po Franciji v znamenju UAE

Kolesarji, ki so danes, 1. junija, začeli 110. Dirko po Franciji v v glavnem mesti Baskije (ŠPA) Bilbaa so se tja tudi že vrnili in to z izjemnim uspehom Pogačarjevega UAE-a. Zmago si je na izjemno razgibani etapi prikolesaril Adam Yates pred bratom Simonom.

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar pa je zasedel 3. mesto in ukradel štiri sekunde Jonasu Vingegaardu, ki je bil z istim časom 9.

Vrstni red po 1. etapi:

Dirka po etapah, 1. julija do 23. julija 2023

1. etapa: 1. julij, Bilbao (Španija) 182 km/1. mesto: Adam Yates (UAE)…3. T. Pogačar

2. etapa: 2. julij, Vitoria-Gasteiz — San Sebastián (ŠP)

3. etapa: 3. julij, Amorebieta-Etxano (ŠP) — Bayonne (Fra) 185 km

4. etapa: 4. julij, Dax — Nogaro 182 km

5. etapa: 5. julij, Pau — Laruns 165 km

6. etapa: 6. julij, Tarbes — Cauterets 145 km

7. etapa; 7. julij, Mont-de-Marsan — Bordeaux 170 km

8. etapa; 8. julij, Libourne — Limoges 201 km

9. etapa: 9. julij, Saint-Léonard-de-Noblat — Puy de Dôme 184 km

Prost dan: 10. julij, Clermont-Ferrand PROST DAN

10. etapa: 11. julij, Vulcania — Issoire 167 km

11. etapa: 12. julij, Clermont-Ferrand — Moulins, 180 km

12. etapa: 13. julij, Roanne — Belleville-en-Beaujolais 166 km

13. etapa: 14. julij, Châtillon-sur-Chalaronne — Grand Colombier 138 km

14. etapa: 15. julij, Annemasse — Portes du Soleil 152 km

15.etapa: 16. julij, Portes du Soleil — Saint-Gervais Mont Blanc 180 km

Prost dan: 17. julij Saint-Gervais Mont Blanc PROST DAN

16. etapa: 18. julij, Passy — Combloux 22 km – posamični kronometer

17. etapa: 19. julij, Saint-Gervais Mont Blanc — Courchevel 166 km

18. etapa: 20. julij, Moûtiers — Bourg-en-Bresse 186 km

19. etapa: 21. julij, Moirans-en-Montagne — Poligny 173 km

20. etapa: 22. julij, Belfort — Le Markstein Fellering 133 km

21. etapa: 23. julij, Saint-Quentin-en-Yvelines — Pariz 115 km

Skupaj: 3.404 km