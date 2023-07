Sobotni namig za vplivanje na vaše zdravje…

Snovik, 5. julij 2023 – Ker je dopustovanje tu, smo svojega kolega poslali v Terme Snovik. Da ne bo pomote, ne na počitnice, ampak, da preveri, kaj novega ponujajo najvišje ležeče terme v Sloveniji, ki jih na eni strani obdajajo Alpe, na drugi pa čudoviti gozdovi in neokrnjena narava Tuhinjske doline.

Njegov zapis pravi, da Terme Snovik ob vseh zanimivih ponudbah, ki jih zagotavljajo – najdete na tej aktivni povezavi – tokrat svojo ponudbo dopolnjujejo za svoje obiskovalce s t. i. Kneipp dnevom, in sicer se bo to zgodilo v soboto, 8. julija. Omenjena ponudba združuje pet naravnih elementov: vodo, gibanje, prehrano, zelišča ter ravnotežje, ki celostno poveže prve štiri elemente.

Torej v svojem Kneippovem centru bodo svojim gostom ponudili knajpanje, z življenjsko filozofijo zdravega načina življenja po napotkih izumitelju knajpanja Sebastiana Kneippa. Ve se, da gre za nemškega duhovnika hidro in fitoterapevta, ki je zaznamoval tudi Slovenijo – več o tem na tej povezavi (Vir: Društvo Kneipp Slovenija).

No, in tak Kneippov dan, bo potekal to soboto, 8. julija 2023, in to čez cel dan, v Termah Snovik. Ob tem pa velja vedeti, da bo z vstopnico za kopanje udeležba na Kneippovem dnevu brezplačna, kjer boste imeli priložnost spoznati različne tehnike in metode Kneippove terapije ter se naučili, kako jih vključiti v svoj vsakdanji življenjski slog.

Torej, v primeru, da jih boste to soboto, 8. julija obiskali, boste tako lahko odkrili skrivnosti knajpanja in vpliv na vaše zdravje, sprostitev in energijo ter ustvarjanje bolj zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga. Na tem izjemnem dogodku boste skupaj s strokovno ekipo term spoznavali pet Kneippovih stebrov, ki vam jih bodo približali skozi prakso, nasvete, izkušnje.

Program je letos zasnovan tako za otroke kot odrasle, zato bo zagotovo zabaven in poučen za vse generacije. Omeniti velja, da za otroke pripravljajo zanimivo spoznavanje z zdravimi navadami, z zabavnim odkrivanjem nalog bodo postali pravi Kneipp junaki, kar je v letošnjem letu tudi novost, saj se v termah zavedajo, kako pomembno je že otroke navajati na zdrave navade.

Kneippov dan, to soboto, 8. julija, bo letos res pester in raznolik. Med drugim boste lahko uživali v prijetnih in sproščujočih kopelih, se udeležili delavnic zeliščarstva, se naučili vaj za Kneippovo hidroterapijo, preizkusili refleksno masažo stopal ter uživali v zdravi in okusni Kneippovi prehrani ter se spoznali z gozdnimi doživetji in vplivi gozda na dobro počutje.

Osrednji program pa bo ponudil to:

9:30 Pričetek in Kneippova dobrodošlica na Kneippovi ploščadi pred termami (sprejem s Kneipp kavo in čajem, predstavitev poteka Kneippovega dneva)

10:00 – 10:30 Skupinska vodna telovadba na bazenu

10:30 – 11:00 Nauki Sebastiana Kneippa po njegovi filozofiji zdravega načina življenja: (pogovor ob hidroterapijah, Kneippovih oblivih z mrzlo vodo in na sprehodu po bosonogi spiralni poti ob bazenih

11:00 – 12:00 Kuharska delavnica priprave Kneipp kolačka in domačega zeliščnega namaza: vključena je degustacija, vsak udeleženec delavnice prejme recept (v dvorani Tuhinjka)

12:00 – 15:00 Plavanje v bazenih z zdravilno termalno vodo in sprostitev (notranji in zunanji bazeni z zdravilno termalno vodo)

12:00 – 15:00 Kneippovo dnevno kosilo v restavraciji Potočka (po želji, doplačilo za dnevno kosilo 15 €)

15:00 – 16:00 Zdravilni učinki eteričnih olj in njihova uporaba (predavanje o aromaterapiji s praktičnimi nasveti)

Izvajalka: Saša Klar, certificirana aromaterapevtka

16:00 – 18:00 Gozdno doživetje z meditacijo in zvočno kopeljo (zbor pred recepcijo)

Izvajalec programov gozdnih doživetij: Luka Brinovec

Cena osrednjega programa: 43,00 € / osebo z vključeno vstopnico za celodnevno kopanje

Člani Kneipp Kluba, v katerega se lahko včlanite brezplačno vsak dan na recepciji, imajo 20 % popust na kotizacijo. Obvezne so prijave najkasneje do 6. 7. 2023 na telefonsko številko 01 83 44 100 ali preko email naslova na info@terme-snovik.si.

Brezplačni spremljajoči program za družine

Vabljene družine, da se udeležite Kneippovega dne, da si vzamete čas za družinski dan, ki ga boste preživeli en z drugim ter sem na zabaven in poučen način spoznali s knajpanjem za zdrav življenjski slog.

9:00 – 10:00 JUNAKOVO PITJE VODE: pohod do izvira, pitje vode, spoznavanje s pitjem vode (zbor pred recepcijo)

10:00 – 11:30 PLAVANJE na bazenih s termalno vodo

11:30 – 12:30 JUNAKOVA PREHRANA: delavnica izdelave sadnih nabodal in zdravega termalnega napitka (v animacijski sobi na bazenih)

12:30 – 13:00 JUNAKOVO GIBANJE: vodna rekreacijo, pol urna vodna otroška telovadba in tekmovanje v zmogljivosti (otroški bazenček)

13:00 – 14:00 JUNAKOVA SPROSTITEV: sprehod po bosonogi poti v obliki polžka in vaje čuječnosti za otroke (spiralna pot ob bazenih)

14:00 – 15:00 JUNAKOVO SPOZNAVANJE ZELIŠČ: spoznavanje z zelišči z ugankami, s karticami, z vonjanjem in tipom, risanje zelišč (na travniku na koncu zunanjega bazena)

Pri vsaki delavnici, ki se jo otrok udeleži dobi nalepko. Glede na to, koliko izzivov je uspešno opravil, postane mali, veliki ali super Kneippov junak in prejme lepe nagrade.

Program spremljajočega programa je brezplačen, prijave niso potrebne, družina kupi le vstopnice za kopanje. Pridružite se in dovolite, da Kneippov dan v Termah Snovik postane vaša pot do zdravja, sprostitve in dobrega počutja.

Sebastian Kneipp je trdil – prav je imel – “Narava je vir zdravja.”

No, to je torej namig za vplivanje na vaše zdravje, kar je z obiska iz najvišje ležečih term v Sloveniji, ki jih na eni strani obdajajo Alpe, na drugi pa čudoviti gozdovi in neokrnjena narava Tuhinjske doline, prinesel s svojim prispevkom, logično predvsem za vas, naš sodelavec Janez Platiše/Fotografije: press Terme Snovik