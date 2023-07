5.000 evrov za posodobitev dispečerskega centra Gasilske brigade Ljubljana

Ljubljana, 13. julij 2023 – V Addiko banki čas obravnavajo kot dragoceno valuto. Sekunde pa štejejo tudi pri delu gasilcev, ki so jih podprli z donacijo. Ta bo Gasilski brigadi Ljubljana omogočila posodobitev dispečerskega centra ter s tem zagotovila še hitrejše in učinkovitejše odzivanje na klice občanov, ki potrebujejo pomoč.

Gasilska brigada Ljubljana je največja poklicna gasilska enota v Sloveniji, ki pri svojem delovanju tesno sodeluje s 35 prostovoljnimi gasilskimi enotami na področju Mestne občine Ljubljana. Lansko leto je bilo za ljubljanske gasilce rekordno, saj so posredovali več kot 2.800-krat. V povprečju beležijo sedem do osem intervencij na dan, a kot pravijo – pri njih povprečen dan ne obstaja. Lani so podrli rekord in v času neurja v enem samem dnevu posredovali več kot 300-krat.

Cilj: na mestu nesreče v roku 10 minut

»Vsako intervencijo skrbno spremljamo in analiziramo tudi s časovnega vidika. To je praksa, ki izvira še iz časov, ko gasilci pri delu niso uporabljali računalnikov. Z digitalizacijo se je v našem delu zgodil velik, pozitiven preskok in prav tu igra sodoben dispečerski center ključno vlogo,« je povedal Tomaž Kučič, poveljnik Gasilske brigade Ljubljana. »Danes sledimo cilju, da je želeni odzivni čas prihoda prvih gasilskih vozil na mesto dogodka 10 minut. V navedenem času morajo biti izvedene naslednje dejavnosti: sprejem klica in odločitev o izvozu ustrezne gasilske ekipe (1 minuta), alarm ekipe in izvoz iz gasilske postaje (1 minuta), vožnja na mesto nesreče (8 minut). Zato je ključna vzpostavitev sodobnega dispečerskega centra, ki bo sposoben kar najhitreje predati obvestilo o nesreči prostovoljnim gasilcem,« je pojasnil Kučič.

Hitrost gasilcev zgled za bančnike

»Delovanje gasilske službe je za Addiko banko velik zgled. Našo odzivnost smo nedavno tudi preizkusili in v času akcije dosegli izjemne rezultate. V povprečju smo potrebovali zgolj 21,3 minute – od oddaje vloge, pa do prejema gotovine na račun pri katerekoli slovenski banki. V optimizacijo procesov, ki so nam to omogočili, smo vložili veliko truda in ravno to je bil povod, da se z dobrodelno gesto zahvalimo gasilcem, ki se za hitre odzive trudijo vsakodnevno,« je povedal Andraž Vrh, direktor Produktnega vodenja, ki je v imenu Addiko banke predal donacijo.

Donacija za še hitrejše odzive gasilcev

Donacija Addiko banke v višini 5.000 evrov bo podprla posodobitev dispečerskega centra Gasilske brigade Ljubljana, ki predstavlja enega vitalnih temeljev gasilske službe v Ljubljani. Posodobitev, ki se izvaja v letošnjem letu, obsega prenovo informacijsko komunikacijske tehnologije – tako opreme kot programskih rešitev. Končni cilj investicije je zagotoviti večjo učinkovitost delovanja oziroma zagotavljati še hitrejše odzivanje na nesreče.