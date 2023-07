Z vlaki prepeljana skoraj enaka količina blaga

Slovenija, 13. julija 2023 – Največ prepeljanega tovora je bilo nedoločljivega blaga v zabojnikih in mešanih vrst blaga.

Več potniških, manj tovornih vagonov

Železniška mreža v Republiki Sloveniji obsega 1.208 km železniških prog, od tega je 325 km dvotirnih, 605 km pa jih je elektrificiranih. Lani je bilo v lasti Slovenskih železnic (SŽ) 376 vlečnih vozil, od tega 156 lokomotiv (4 več kot leto prej) in 220 motornih vlakov (10 več), ter 432 potniških (86 manj) in 2.278 tovornih vagonov. Število tovornih vagonov v lasti SŽ se je v zadnjem letu znižalo za 303, tistih v zasebni lasti pa je bilo za tretjino manj (skupno 58).

Rast železniškega blagovnega prevoza se umirja

Z vlaki je bilo lani prepeljanih skoraj 20,5 milijona ton blaga (oz. za 1 % več kot leto prej) in opravljenih 4.928 milijonov tonskih kilometrov (skoraj enako kot leto pred tem). 86 % blaga je bilo prepeljanega v mednarodnem prevozu (vključno s tranzitom).

Z vidika vrste blaga je bilo prepeljanega največ tako imenovanega drugega blaga (nedoločljivega blaga v zabojnikih in mešanih vrst blaga). To je predstavljalo skupno 37 % skupno prepeljanega blaga oz. 39 % vseh opravljenih tonskih kilometrov. Sledili so rude in kamnine (19 % oz. 18 %), premog, plin, nafta in derivati (19 % oz. 18 %) ter preostale vrste blaga.

Vlaki so prepeljali skoraj 1,9 milijona ton nevarnega blaga; to je bilo za desetino več kot leto prej. Največji delež tega blaga so še vedno predstavljale vnetljive tekočine, in sicer 92 % vsega prepeljanega nevarnega blaga.LN/Vir: SURS/