Poslanci koalicije pred odhodom na dopust na hitro sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 17. julija 2023 – Državni zbor je danes, 17. julija 2023 – bolje rečeno sprejeli so ga poslanci strank Gibanja Svoboda, SD in Levice s 54 glasovi ZA in 24 glasovi PROTI (stranki SDS in NSi) – sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je pripravila – »prejšnjega popravila« – ekipa pod taktirko ministra Simona Maljevca, ki je bil obravnavan in sprejet po nujnem postopku.

Zakon med drugim določa, da bodo delodajalci in delojemalci plačali prispevek v višini enega odstotka bruto plače, upokojenci pa v višini enega odstotka od neto pokojnine. Od 1. julija 2025 zakon določa plačilo obveznega prispevka v višini enega odstotka.

Kot je pojasnjeval predlagatelj zakon, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac ta solidarno prinaša pravice in storitve vsem. Po njegovem pojasnilu se želi zagotoviti takšna oskrba na domu, ki bo zagotavljala enake storitve kot v instituciji, ki si ukvarja z oskrbo starejših in pomoči potrebnih. Vstopne točke, ki bodo na centrih za socialno delo, bodo dostopne tudi po telefonu, je še poudarjal Maljevac ob zagovoru t. i. njegovih zakonskih rešitev. Obvezni prispevek pa bodo plačevali tako delodajalci in delojemalci kot tudi upokojenci.

Zakon glede na sprejeto koalicijsko dopolnilo še predvideva, da bo od 1. januarja 2028 mogoče zaračunati tudi lastno udeležbo, če sredstev iz drugih virov ne bo dovolj. Zakon, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2024, postopno kot pravice prinaša oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu in e-oskrbo, dolgotrajno oskrbo v instituciji ter denarni prejemek.

V drugi obravnavi so sprejeli koalicijska dopolnila, ki so bila med drugim redakcijska. Dopolnila SDS in NSi, s katerimi naj bi denimo črtali člen o uvedbi prispevka, pa niso bila sprejeta.

Zakon, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2024, postopno kot pravice prinaša oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu in e-oskrbo, dolgotrajno oskrbo v instituciji in denarni prejemek.

Poslanci koalicije, ki so pred odhodom na dopust na hitro sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi se bodo morda z dopusta morali vrniti, saj njihovo rešitev lahko z vetom zaustavi Državni svet. Je pa res, da imajo premočno večino, da ne bi ob vnovičnem glasovanju zbrali potrebnih 46 glasov, koliko jih potrebujejo, da »povozijo« veto DS./LN/