Vreme – Tudi danes bo spet vroče s posameznimi plohami ali nevihtam

Slovenija, 19. julija 2023 – Danes, 19. julija, bo po Sloveniji večinoma sončno, v južni polovici Slovenije in vroče. Na severu države pa bodo že dopoldne lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Popoldne bodo močnejše nevihte od severa zajele večji del Slovenije ter se nadaljevale v noč pravi vremenska napoved Agencija RS za okolje. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 29 do 34 °C.

V drugi polovici noči se bo vreme umirilo. Proti jutru se bo začelo jasniti, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21 °C.

Jutri, 20. julija, bo sprva deloma jasno, popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 °C.

Napoved za sosednje pokrajine – Danes, 19. julija, bo večinoma sončno. Predvsem v krajih severno od nas bodo že zjutraj nastajale krajevne plohe in nevihte, popoldne pa bodo v sosednji Avstriji in na severu Italije nastale močnejše nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi nad sosednje pokrajine Madžarske in severovzhodne Hrvaške.

Jutri se bo razjasnilo. Popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v Alpah. Ob severnem Jadranu bo sončno, pihala bo šibka burja.

Opozorila – Danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek pričakujemo krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi.

V južni polovici Slovenije bo danes sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev.

In še podatek za tiste, ki se opravljate na pot, da se je pomembno pred potovanjem prepričati o stanju na naših cestah, a ob tem velja, da se ustrezno opremljeni vsaj s potrebno količino vode, pa tudi na rezervoar z gorivom je pomembno pomisliti./LN/ Vir: Arso/