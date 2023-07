Doslej neznani hekerji vdrli v informacijski sistem Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 21. julija 2023 – Po naših zanesljivih podatkih naj bi konec prejšnjega tedna prišlo do zelo sofisticiranega vdora v informacijske sisteme Univerze v Ljubljani. Kot je rektor Univerze v Ljubljani obvestil študente, so napadalci s šifriranjem dela podatkov, ki jih obdeluje Univerza, naredili nedostopne, in jih – kot trenutno kaže – v določenem manjšem delu, delno tudi odtujili.



V obvestilu rektor še sporoča, da sisteme in podatke obnavljajo (velika večina jih je tudi že obnovljenih), vendar so včeraj in danes zaznali, da je zelo verjetno prišlo tudi do delnega odtekanja osebnih podatkov izven okolja Univerze.

To naj bi pomenilo, da so osebne podatke iz njihove baze napadalci morda prenesli na svoje lokacije in so lahko tudi javno objavljeni (lahko se pojavijo na spletu in bi v najslabšem primeru lahko bili predmet kraje identitete).



Univerza naj bi že sodelovala z več organi z različnih področjih, ki bi jim lahko pomagali pri reševanju incidenta. Kot še pravijo, naj bi morebitne nove vdore zdaj preprečili in zagotovili zapore za dodatno zaščito.

Kdo naj bi opravil vdor in zakaj šele današnje obvestilo študentom o vdoru naš vir ne navaja. Je pa zanimivo, da je rektor Univerze v Ljubljani o incidentu molčal dober teden./J.T./Fotografija le ponazoritvena/