Prihodek od prodaje trgovskega blaga v Sloveniji drugo leto zapored višji

Slovenija, 23. julij 2023 – Drugo leto zapored se je prihodek od prodaje blaga v Sloveniji na letni ravni povečal tako v trgovini na debelo kot v trgovini na drobno kaže analiza Statističnega urada RS. Skupno je znašal 35,6 milijarde EUR oz. za 17,2 % več kot leto prej.

Prihodek višji tako v trgovini na debelo kot v trgovini na drobno

V trgovini na debelo je prihodek od prodaje znašal 20,2 milijarde EUR oz. za 22,0 % več kot v letu pred tem. Prihodek od prodaje blaga v trgovini na drobno je znašal 15,4 milijarde EUR oz. za 11,4 % več.

V trgovini na debelo najizrazitejše povečanje pri prihodku od prodaje goriv

K višjim prihodkom v trgovini na debelo je največ prispevala prodaja trdih, tekočih in plinastih goriv. Prihodek od prodaje teh je znašal 2,3 milijarde EUR in je dosegel najvišjo vrednost, odkar se ga spremlja. V primerjavi z letom prej se je povečal za 100,9 %, predvsem zaradi višjih cen in tudi povečanega obsega gospodarske dejavnosti.

Druga največja rast na letni ravni je bila zaznana pri prihodku od prodaje motornih ter drugih vozil in plovil. Zvišal se je za 42,7 % in je obsegal 3,6 milijarde EUR. Povečal se je tudi prihodek od prodaje živil, pijač in tobačnih izdelkov, in sicer za 18,1 %, na 2,9 milijarde EUR. V blagovni skupini neživila, ki predstavlja največji delež prihodkov v trgovini na debelo, je prihodek zrasel za 9,3 % in je znašal 11,4 milijarde EUR.

Tudi v trgovini na drobno goriva z najvišjo rastjo

V trgovini na drobno je bila med štirimi večjimi blagovnimi skupinami najvišja rast prihodka zaznana pri motornih gorivih (za 76,6 %), prihodki so znašali 2,3 milijarde EUR, kar je največ doslej. Že v letu 2021 so se prihodki od prodaje goriv zaradi nizkih cen goriva in ukrepov omejitve gibanja v letu pred tem zvišali za 43,5 %.

Prihodek od prodaje neživil, ki je predstavljal 42,8 % vseh prihodkov v trgovini na drobno, je znašal 6,6 milijarde EUR oz. 6,5 % več kot leto prej. Po prihodku največja blagovna skupina med neživili je bila zdravila, medicinska oprema in pripomočki (1,1 milijarde EUR).

Prodaja živil, pijač in tobačnih izdelkov se je na letni ravni povečala za 13,0 %, dosegla je 4,6 milijarde EUR. V primerjavi z 2021 so se znižali le prihodki od prodaje motornih vozil, in sicer za 16,5 %. Znašali so 1,9 milijarde EUR./LN/Vir: SURS/

Prihodek od prodaje blaga v trgovini na debelo, Slovenija

2021 2022 2022

2021 1.000 EUR indeks Skupaj1) 16.556.262 20.195.546 122,0 Neživila 10.411.932 11.380.695 109,3 Motorna in druga vozila 2.530.170 3.609.576 142,7 Živila, pijače in tobačni izdelki 2.483.529 2.934.204 118,1 Trda, tekoča in plinasta goriva 1.130.631 2.271.072 200,9

1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Prihodek od prodaje blaga v trgovini na drobno, Slovenija

2021 2022 2022

2021 1.000 EUR indeks Skupaj1) 13.784.645 15.358.943 111,4 Hrana in pijača 3.465.642 3.915.216 113,0 Energenti in motorno gorivo 1.617.703 2.590.791 160,2 Osebna vozila in oprema 2.241.166 1.871.061 83,5 Zdravila, medicinski pripomočki in kozmetika 1.431.585 1.482.446 103,6 Oblačila in obutev 682.476 842.527 123,5 Električni aparati in naprave 735.176 720.902 98,1 Oprema za dom 672.522 715.721 106,4 Gradbeni material, inštalacije in tehnični izdelki 630.717 688.278 109,1 Tobak in tobačni izdelki 576.571 653.477 113,3 Zeleni program 390.081 527.265 135,2 Drugo 1.341.006 1.351.258 100,8

1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.