Jez Verzasca bo gostil drugo izdajo Red Bull Dual Ascent

Švica, 25. julij 2023 – Štiriindvajset najboljših svetovnih plezalcev se bo spustilo po spektakularnem jezu Verzasca v Švici – uporabljenem v filmu o Jamesu Bondu GoldenEye – za drugo izdajo Red Bull Dual Ascent, in sicer od 1. do 4. novembra.

Tukaj je vse, kar morate vedeti o tem posebnem nastopu 24 plezalcev spektakularnem jezu Verzasca v Švici – Red Bull Dual Ascent:

– V prvi izdaji oktobra lani (2022) je 16 plezalcev v ekipah po dva tekmovalo na prvem medsebojnem tekmovanju v plezanju z več stezami po 180-metrskih umetnih smereh na mogočni 220-metrski steni jezu Verzasca.

– Skupna višina plezanja je bila sestavljena iz dveh vzporednih smeri, sestavljenih iz 6 razponov, ki sta imeli najmanj 6C in segali do težavnostne stopnje 8B po francoskem numeričnem sistemu.

– Španec Alberto Ginés López in Slovenec Luka Potočar sta postala prvaka, potem ko sta v razburljivem finalu premagala slovenskega šampiona Domena Škofica in nekdanjega svetovnega prvaka v balvanskem plezanju Jerneja Kruderja.

– Tokrat v začetku novembra se bo 12 ekip, po en moški in ena ženska, pomerilo z Damom v živo na Red Bull TV, kvalifikacije pa bodo potekale v sredo, 1. novembra, in četrtek, 2. novembra, pred petkom, dnevom počitka 3. novembra in dnevom finala v soboto, 4. novembra.

– Ob povratniku Ginésu Lópezu, Potočarju, Škoficu in Kruderju med 24 tekmovalci tekmujejo še švicarska plezalka Petra Klingler, Francozinja Oriane Bertone, Brazilec Felipe Camargo in Avstralka Angie Scarth-Johnson ter ameriška balvanska zvezda Shawn Raboutou in sestra Brooke.

– Smeri bodo preplezane ‘redpoint’ (flash mode), kar pomeni, da plezalci prvič preizkusijo smer; vendar pa bodo prejeli predhodne informacije iz predstavitve poti tik pred tem.

– Ekipe bodo potrebovale čisto redpoint pošiljanje, na vsakem igrišču, pri vodstvu in sledenju. Plezalcem je omogočeno neomejeno število padcev, pri čemer, če padejo, začnejo znova na isti višini.

– Lansko leto je Klingler razkril: “Jez Verzasca je tako lepa lokacija – tako sem navdušen, da se povzpnem nanj v svoji domovini.”

– Camargo je dodal: “Tekmovanje je bilo posebej zasnovano za inovacije in premikanje meja možnega – upamo, da bo to tudi navdihnilo plezalsko skupnost in novince, da sprejmejo lastne izzive.”

– Red Bull Dual Ascent je bil navdihnjen s projektom Red Bull 360 Ascent in ustvarjen v sodelovanju z Ascona-Locarno Tourism, The North Face, Cornèrcard in Hilti.

Jez Verzasca je visok 220 metrov in dolg 380 metrov in je četrti najvišji v Švici za jezom Luzzone (v Ticinu), Mauvoisin in Grande Dixence (kantonu Valais). Jez je bil zgrajen med letoma 1960 in 1965. Akumulacija napaja hidroelektrarno s tremi turbinami, dve tretjini v lasti mesta Lugano in eno tretjino v lasti AET, elektroenergetske družbe Ticino, ki proizvede 220 GWh energije na leto. Jez se uporablja za vadbo bungee jumpinga in je ene najvišja tovrstna fiksna naprava na svetu. /LN/Red Bull Content Pool News/Foto: press Red Bull/